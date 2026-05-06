สนค. เผยเงินเฟ้อเม.ย. 69 สูงขึ้น 2.89% จากราคาน้ำมันและอาหารปรับตัวสูงขึ้น

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทยในเดือนเมษายน 2569 ปรับตัวสูงขึ้น 2.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ราคาอาหารสำเร็จรูปและผักสดก็ปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการและสภาพอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดเดือนมีนาคม 2569 พบว่าเงินเฟ้อทั่วไปของไทยลดลง 0.08% โดยอยู่ระดับต่ำอันดับ 9 จาก 140 เขตเศรษฐกิจที่ประกาศตัวเลข และต่ำเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียนจาก 9 ประเทศที่ประกาศตัวเลข
ลาว) สำหรับหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 4.14% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน) ค่าโดยสารสาธารณะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่ารถรับส่งนักเรียน ค่าโดยสารรถตู้ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศ) ค่าเช่าบ้าน และสิ่งที่เกี่ยวกับการทำความสะอาด (ค่าบริการขนขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน) ขณะที่มีสินค้าสำคัญปรับราคาลดลง อาทิ ของใช้ส่วนบุคคล (โฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว ครีมนวดผม น้ำยาระงับกลิ่นกาย แชมพู) ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าห้องพักโรงแรม และเสื้อผ้า (เสื้อยืดบุรุษ สตรี และเด็ก เสื้อเชิ้ตบุรุษและสตรี กางเกงขายาวบุรุษและสตรี) ส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.98% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ อาทิ อาหารสำเร็จรูป (กับข้าวสำเร็จรูป ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว) ผักสด (มะนาว แตงกวา ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี ผักกาดขาว ใบกะเพรา) ไข่ไก่ ข้าวสารเจ้า ไก่สด เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำดื่มบริสุทธิ์ กาแฟ (ร้อน/เย็น)) และปลาและสัตว์น้ำ (ปลาทู ปลาช่อน) อย่างไรก็ตาม มีสินค้าหลายรายการราคาลดลง อาทิ ข้าวสารเหนียว ผลไม้สด (มะม่วง มังคุด เงาะ กล้วยน้ำว้า แก้วมังกร มะพร้าวอ่อน) และมะพร้าวผล (แห้ง/ขูด) สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก) สูงขึ้น 0.83% เร่งตัวขึ้นจากเดือนมีนาคม 2569 ที่สูงขึ้น 0.57% ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม สูงขึ้น 2.75% จากการสูงขึ้นของหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 3.79% โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน) สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะเดียวกัน ค่าโดยสารสาธารณะ อาทิ ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าโดยสารรถตู้ ค่ารถรับส่งนักเรียน ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศ ค่าโดยสารรถเมล์เล็ก/รถสองแถว ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง ปรับสูงขึ้นตามต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ของใช้ส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว น้ำยาระงับกลิ่นกาย น้ำหอม ลิปสติก โฟมล้างหน้า) ปรับสูงขึ้นจากการสิ้นสุดช่วงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม มีสินค้าและบริการที่ราคาปรับลดลง อาทิ สิ่งที่เกี่ยวกับการทำความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาปรับผ้านุ่ม) ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ค่าห้องพักโรงแรม และของใช้ส่วนบุคคลบางชนิด (แชมพู ยาสีฟัน ผ้าอนามัย แป้งทาผิวกาย ครีมนวดผม) และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 1.13% ปรับสูงขึ้นตามราคาสินค้าสำคัญ อาทิ ผักสด (มะนาว แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว มะเขือเทศ) และไข่ไก่ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง ประกอบกับราคาเนื้อสุกร และไก่สด ปรับสูงขึ้นตามต้นทุนด้านอาหารสัตว์และค่าขนส่ง นอกจากนี้ มีการปรับสูงขึ้นของอาหารโทรสั่ง (Delivery) เนื่องจากสิ้นสุดช่วงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ สำหรับก๋วยเตี๋ยว กับข้าวสำเร็จรูป และข้าวราดแกง ปรับสูงขึ้นจากต้นทุนเพิ่มขึ้น ขณะที่มีสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง อาทิ ผลไม้สด (มะม่วง แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า) ข้าวสารเจ้า ไก่ย่าง น้ำพริกแกง น้ำอัดลม และกะทิสำเร็จรูป สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เฉลี่ย 4 เดือน (ม.
ค. – เม. ย. ) ของปี 2569 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 สูงขึ้น 0.32% แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2569 คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศอาจปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อ
เงินเฟ้อ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร ค่าโดยสารสาธารณะ สถานการณ์ตะวันออกกลาง
