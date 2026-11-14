สนค. ชี้ขึ้นภาษี EV 35% ดึงการลงทุนผลิตรถยนต์สะอาดในไทย
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แนะมาตรการขึ้นภาษีสั่งสมทุน 35% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน产业链ภายในประเทศและเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์สะอาดอย่างยั่งยืน
นายพันพงศ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ( สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการขึ้นภาษีสั่งสมทุนร้อยละ 35 สำหรับรถยนต์พลังงานสะอาด เป็นมาตรการสำคัญที่ภาครัฐนำมาใช้เพื่อรักษาฐานการผลิตและแรงงานในประเทศ ขณะเดียวกันก็ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โดยมาตรการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ แทนการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อตลาดโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด แม้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดด แต่การเติบโตดังกล่าวในปัจจุบันยังคงพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากต่างประเทศเป็นหลักราวร้อยละ 87 ของมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่อัตราการเพิ่มตัวจาก ร้อยละ 8.1 เป็นเพียงร้อยละ 12.5 ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการส่งออกรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ของโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.1 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 42.2 ในปี 2568 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ไทยต้องปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดใหม่Also readกทม.เปิด 35 สวนลอยกระทง 24 พ.ย.69 งดแอลกอฮอล์และโฟม
โครงสร้างการส่งออกพึ่งพาตลาดดั้งเดิมสูง
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับที่ 11 ของโลก โดยมีจุดแข็งอยู่ที่อุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วน การประกอบรถยนต์ และการส่งออก อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการส่งออกรถยนต์นั่งของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังคงพึ่งพารถยนต์สันดาปภายใน (ICE) ในระดับสูงถึงร้อยละ 87 โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซล ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 47 ของมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการส่งออกพลังงานใหม่ของไทยยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปภายใน
ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศจาก Global Demand Dashboard บนเว็บไซต์ คิดค้า.คอม ระบุว่าในช่วงปี 2563-2568 สัดส่วนการส่งออกรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.1 เป็นร้อยละ 42.2 ส่วนสัดส่วนของไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.1 เป็นเพียงร้อยละ 12.5 ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่าไทยจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดใหม่ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
มาตรการ EV 3.0 ผลักดันการลงทุนในไทย
เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ภาครัฐได้ออกมาตรการ EV 3.0 และ EV 3.5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศมากขึ้น โดยมาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ผลิตที่เพิ่มสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ และการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกมายังผู้ผลิตชิ้นส่วนท้องถิ่นในไทย
มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยมีโอกาสขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลมองว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่สมบูรณ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในระยะยาว
ผลกระทบต่อการจ้างงานและฐานการผลิต
การพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากต่างประเทศเป็นหลักราวร้อยละ 87 ของมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่ง ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างการจ้างงานและฐานการผลิตรถยนต์ของไทย หากรัฐบาลไม่ดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อรักษาฐานการผลิตและแรงงานในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยอาจสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อตลาดโลกเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ
ดังนั้น การปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดใหม่ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะแรงงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมั่นคง
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy