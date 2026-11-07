สนค. วิเคราะห์เอลนีโญ 3 รอบ ชี้เงินเฟ้ออาหารผันผวน ไม่เท่ากันทุกสินค้า
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยผลวิเคราะห์ปรากฏการณ์เอลนีโญ 3 ครั้ง พบอัตราเงินเฟ้อสินค้าอาหารไม่คงที่ ขอเน้นเชื่อมโยงข้อมูลภูมิอากาศและตลาดเพื่อเตรียมมาตรการรองรับ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ( สนค.) กระทรวงพาณิชย์ โดย นายนันทพงส์ จิระเลิศพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักรนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์เอลนีโญ ในช่วงเวลาสำคัญ 3 รอบ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความผันผวนของราคาและ อัตราเงินเฟ้อ ในหมวด สินค้าอาหาร สำคัญๆ ในประเทศ
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเอลนีโญ
ปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างเงื่อนไขความไม่แน่นอนและความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนและอุณหภูมิที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราผลผลิตต่อไร่ รวมถึงช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมักคลาดเคลื่อนไปจากกำหนดการปกติAlso readอนุทิน ยันไทยมั่นคงอาหารสูง ไม่จำเป็นตุนเสบียง 72 ชม. เหตุเป็นอู่ข้าวอู่ข้อมูลพร้อม
เพื่อถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือ หน่วยงานนำข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มสินค้าอาหารสำคัญมาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยครอบคลุมสินค้า 5 หมวดหลัก ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ ผักสด และผลไม้สด ในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ 3 ครั้ง ประกอบด้วย รอบปี 2558 ถึง 2559 รอบปี 2561 ถึง 2562 และรอบล่าสุดปี 2566 ถึง 2567
ทิศทางเงินเฟ้ออาหารที่แตกต่างตามประเภทสินค้า
ผลการศึกษาพบว่าสินค้าอาหารไม่สามารถปรับตัวในทิศทางเดียวกันได้แม้จะเผชิญสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน โดยไม่มีการรอบไหนที่สินค้าทั้ง 5 หมวดหมู่มีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเป็นบวกพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น ในช่วงเอลนีโญปี 2561 ถึง 2562 ข้าวและเนื้อสัตว์มีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 6.4 ตามลำดับ ขณะที่ผลไม้สดกลับมีค่าเฉลี่ยติดลบร้อยละ 1.6
นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของสินค้าหมวดเดียวกันยังแสดงให้เห็นทิศทางที่แตกต่างอย่างชัดเจนในแต่ละรอบการเกิดปรากฏการณ์ สำหรับหมวดเนื้อสัตว์ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.4 ในรอบปี 2561 ถึง 2562 แต่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นลบถึงร้อยละ 15.3 ในรอบปี 2566 ถึง 2567 ส่วนหมวดไข่ก็เปลี่ยนจากค่าเฉลี่ยติดลบร้อยละ 3.1 ในรอบปี 2558 ถึง 2559 กลายเป็นบวกถึงร้อยละ 6.4 ในรอบปี 2566 ถึง 2567
การติดตามผลที่ยังคงสำคัญหลังสิ้นสุดปรากฏการณ์
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไม่ควรถือว่าสิ้นสุดลงพร้อมกับปรากฏการณ์เอลนีโญ เนื่องจากสินค้าบางหมวดยังคงมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในภายหลัง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือใน รอบปี 2561 ถึง 2562 หมวดข้าวมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ 5.3 ในช่วงเอลนีโญ แต่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 9.4 ในช่วงหลัง และหมวดไข่ในรอบปี 2558 ถึง 2559 ที่เปลี่ยนจากค่าเฉลี่ยติดลบร้อยละ 3.1 เป็นบวกถึงร้อยละ 8.1 ในช่วงหลังเช่นกัน
นายนันทพงส์เน้นย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อสินค้าอาหารเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน ผลการศึกษาดังกล่าวไม่ได้ชี้ว่าเอลนีโญเป็นสาเหตุโดยตรงของการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงอย่างเดียว แต่ช่วยระบุลักษณะและช่วงเวลาที่ควรเฝ้าระวัง โดยจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ปริมาณน้ำ ต้นทุน ระบบชลประทาน ผลผลิต ต้นทุนการผลิต และความต้องการของตลาด
แนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนมาตรการล่วงหน้า
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว สนค. เสนอให้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาในภายหลัง มาสู่การใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลพยากรณ์อากาศ ปริมาณฝนและน้ำต้นทุน พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต สต็อกสินค้า ต้นทุน ราคา และสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
การนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและพื้นที่รายกรณี จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการเตรียมมาตรการที่แม่นยำและเหมาะสมกับช่วงเวลาดังกล่าวของการผลิตและการจำหน่ายได้อย่างทันท่วงทีในช่วงระยะเริ่มต้น
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