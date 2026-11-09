สนค. เตือนเตรียมของจำเป็นรับเหตุฉุกเฉิน ไม่ควรกักตุนกระทบราคา
สนค. แนะประชาชนเตรียมของจำเป็นสำหรับเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม ย้ำแนวทางการสำรองสินค้าที่ถูกต้องเพื่อป้องกัน Panic Buying และลดแรงกดดันต่อระบบห่วงโซ่อุปทานและราคา
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ( สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงแนวทางการสำรองสินค้าสำหรับประชาชนอย่างชัดเจน ว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่ำต่อ ภาวะขาดแคลนอาหาร เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารหลักที่มีความมั่นคงทางอาหารสูง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับการกักตุนสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจและราคาหากมีการตื่นตระหนกซื้อสินค้าพร้อมกันจำนวนมาก
ความเสี่ยงต่ำต่อการขาดแคลนอาหารในไทย
นาย นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ระบุว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายด้าน ได้แก่ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ภัยธรรมชาติ ภัยไซเบอร์ และความขัดข้องของระบบสาธารณูปโภค ส่งผลให้หลายประเทศออกคำแนะนำให้ประชาชนสำรองอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินAlso readผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัว รับมือภาษีตอบโต้สหรัฐฯ หวั่นกระทบส่งออก-เศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวเป็นมาตรการมาตรฐานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะเริ่มต้นของสถานการณ์ฉุกเฉิน มิใช่สัญญาณที่บ่งชี้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะขาดแคลน นาย นันทพงษ์ ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างมาก เนื่องจากมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งครอบคลุมทั้งข้าว พืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีระบบคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ก็ได้แนะนำประชาชนให้จัดเตรียม "กระเป๋าชุบัติเหตุ" หรือ Emergency Bag เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับครัวเรือนที่สอดคล้องกับนโยบายของ สนค. ในการลดความเสี่ยงโดยไม่สร้างความตื่นตระหนกให้เกิดขึ้นในวงกว้าง
ผลกระทบจาก Panic Buying ต่อระบบเศรษฐกิจ
การสำรองสินค้าอย่างเหมาะสมแตกต่างจากการซื้อสินค้าแบบตื่นตระหนก หรือ Panic Buying อย่างชัดเจน ซึ่ง นาย นันทพงษ์ อธิบายว่า การซื้อสินค้าที่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกและความจำเป็นของครัวเรือน เป็นแนวทางที่ถูกต้อง ในขณะที่การเร่งซื้อสินค้าเกินความจำเป็นพร้อมกันจำนวนมาก จะทำให้ความต้องการสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันภายในช่วงเวลาสั้น ๆ
ปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณสินค้าที่มีหน้าร้าน ระบบขนส่ง และการเติมสินค้าเข้าระบบจำหน่าย ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อระดับราคาสินค้าสูงขึ้น และทำให้ผู้ที่มีความจำเป็นจริง ๆ เข้าถึงสินค้าได้ยากขึ้น ในสภาวะที่ผู้บริโภคมีความกังวลต่อค่าครองชีพอยู่แล้ว การกระทำเช่นนี้จึงยิ่งซ้ำเติมปัญหาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันยังคงมีแรงกดดันอยู่ โดยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนตุลาคม 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.18 และเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องแบกรับ
นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 46.5 ซึ่งต่ำไปกว่าระดับความเชื่อมั่นที่ 50 สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพและกำลังซื้อสูง การเตรียมพร้อมหรือจับจ่ายสินค้าจำเป็นในระหว่างบ้าน เช่น น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จึงควรดำเนินการอย่างมีสติและตามความจำเป็นจริง ๆ
5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
สนค. ได้เปิด 5 แนวทางสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมของครัวเรือน เพื่อลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยแนวทางแรกคือ การทยอยซื้อสินค้าสำรองอย่างมีแผนเลือกสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษานาน และซื้อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อ ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าสำรองพร้อมกันทั้งหมดหรือกักตุนเกินกว่าปริมาณการใช้งานจริง
แนวทางที่ 2 คือ การบริหารและหมุนเวียนสินค้าภายในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ดูแลครัวเรือนควรตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และนำสินค้าที่ซื้อมาก่อนออกมาใช้งานก่อน (First-In-First-Out) แล้วเติมสินค้าใหม่ทดแทน เพื่อลดการสูญเสียจากสินค้าหมดอายุและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
แนวทางที่ 3 เน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประกาศเตือนภัยและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งต่อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายข่าวลือที่อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคม
แนวทางที่ 4 คือ การเตรียมความพร้อมตามความเสี่ยงของพื้นที่อยู่อาศัย โดยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ครัวเรือนควรเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่กันน้ำ มีเงินสดสำรองไว้ในกรณีระบบชำระเงินหรือการสื่อสารขัดข้อง และวางแผนเส้นทางอพยพเผื่อไว้ล่วงหน้า
แนวทางสุดท้ายคือการคำนึงถึงสมาชิกที่มีความต้องการพิเศษภายในครัวเรือน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และสัตว์เลี้ยง เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณสินค้าสำรองครอบคลุมความต้องการของทุกคนอย่างเพียงพอ
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงระดับครัวเรือน
สรุปแล้ว นาย นันทพงษ์ ย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าไม่ใช่การกักตุนสินค้า แต่เป็นการบริหารความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างเหมาะสม การดำเนินมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ระบบจำหน่ายสินค้าและราคาไม่ได้รับแรงกระเทือนอย่างรุนแรง หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาชนในระยะยาว
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