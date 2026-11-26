สธ.เจาะบ่อน้ำบาดาลแม่สาย 10 ลบ.ม. ไม่พบสารหนู แก้ภัยแล้งชายแดน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะบ่อใหม่บริเวณบ้านน้ำจำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ปริมาณน้ำกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน พร้อมยืนยันผลการตรวจสารหนูเบื้องต้นเป็นศูนย์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้อย่างรวดเร็ว
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศความคืบหน้าสำคัญในการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2569 การดำเนินการนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อข้อสั่งการของนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่แสดงความห่วงใยอย่างสูงสุดต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา
เจาะบ่อน้ำลึก 70 เมตร น้ำไหลแรงกว่า 10 ลบ.ม.
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เร่งดำเนินการสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำรองที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง โดยโครงการล่าสุดมุ่งเน้นไปที่บริเวณบ้านน้ำจำ หมู่ 5 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแหล่งน้ำประปาไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งAlso readทำไมแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดเร็ว ทั้งที่แทบไม่ได้ใช้งาน? เช็ก 7 สาเหตุ พร้อมวิธีแก้ไข
เทคนิคการเจาะบ่อในปัจจุบันมีความลึกถึง 70 เมตร จากชั้นดินลึกที่อุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำใต้ดิน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพัฒนาบ่อให้สามารถสูบน้ำขึ้นใช้งานได้ที่ความลึก 64 เมตร เพื่อประสิทธิภาพในการไหลเวียนของน้ำที่ดีที่สุด โดยประเมินปริมาณน้ำเบื้องต้นจากการไหลของน้ำในบ่อว่ามีความสามารถในการผลิตน้ำสะอาดได้มากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคสำหรับครัวเรือนในพื้นที่
ผลตรวจสารหนูเป็นศูนย์ ยอมรับได้ทั้งสองชุดทดสอบ
เพื่อความมั่นใจในคุณภาพน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสารหนูซึ่งเป็นมลพิษหลักในพื้นที่ชายแดนอย่างละเอียด โดยใช้ชุดทดสอบมาตรฐานจำนวน 2 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อ Merck และชุดทดสอบของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตัดความสงสัยเรื่องความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด
ผลการตรวจสอบปรากฏในทิศทางที่ดีอย่างมากเมื่อไม่พบสารหนูจากการตรวจวัดด้วยชุดทดสอบทั้ง 2 ยี่ห้อ ถือเป็นการยืนยันทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่น่ายินดีและสามารถสื่อสารให้ประชาชนรับทราบได้ทันทีว่า แหล่งน้ำใหม่แห่งนี้มีความปลอดภัยในระดับเริ่มต้น ซึ่งเป็นการลดความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำบาดาลใหม่ได้ทันที
ยึดหลักสุขภาพประชาชนเป็นศูนย์กลางตามคำสั่งนายกฯ
รมว.ทส. ย้ำว่าการดำเนินงานนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก โดยไม่รอช้าในการระดมทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำดื่มที่ปนเปื้อนสารพิษจากการทำเหมืองแร่ในอดีต
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเจาะบ่อเพิ่มเติมและการวิเคราะห์น้ำในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหยดน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนประชาชนนั้นสะอาดและปลอดภัยที่สุด พร้อมยืนยันว่าจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดจนกว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่ปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
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