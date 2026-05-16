สธ.สั่ง รพ.รัฐ ใน กทม.เตรียมพร้อมเต็มกำลัง หลังอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ จนเกิดเพลิงไหม้รุนแรงบริเวณมักกะสัน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง สาย 206 จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงที่บริเวณรางรถไฟมักกะสัน
สธ. สั่ง รพ. รัฐ ใน กทม. เตรียมพร้อมเต็มกำลัง หลัง อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ จนเกิด เพลิงไหม้รุนแรงบริเวณมักกะสัน เบื้องต้นมี ผู้เสียชีวิต 8 คน และ ผู้บาดเจ็บอาจสูงถึง 40 คน โดยโรงพยาบาลหลายแห่งเปิดห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และเตรียมทีมแพทย์รองรับผู้ป่วยอาการหนัก วันนี้ (16 พ.
ค.2569) ความคืบหน้า กรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง สาย 206 จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง บริเวณรางรถไฟมักกะสัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน บาดเจ็บอีกจำนวนมากนั้น นพ. ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ..
อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ เพลิงไหม้รุนแรงบริเวณมักกะสัน ผู้เสียชีวิต 8 คน ผู้บาดเจ็บอาจสูงถึง 40 คน โรงพยาบาลหลายแห่งเปิดห้องฉุกเฉินและเตรียมทีมแพ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต ข้อมูลรายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดย
