สธ. ยกระดับสาธารณสุขไทย บรรจุวัคซีน PCV ให้เด็กทุกคน พร้อมเร่งคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี 30 ล้านคน ภายในปี 2571

กรมควบคุมโรคเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพประชาชน บรรจุวัคซีน PCV ป้องกันปอดอักเสบในเด็กไทยเข้าสิทธิประโยชน์หลัก พร้อมกางแผนกำจัดไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตั้งเป้าคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้เกิดก่อนปี 2535 จำนวน 30 ล้านคน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตอย่างยั่งยืน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดี กรมควบคุมโรค ได้จัดกิจกรรมสำคัญภายใต้ชื่อ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข เพื่อเป็นการสื่อสารและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแสดงเจตจำนงของภาครัฐที่ต้องการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีความทันสมัยและเข้าถึงง่าย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงรุก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยเงียบของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและการคัดกรอง โดยเน้นย้ำว่าการป้องกันนั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการรักษา และส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน สำหรับรายละเอียดของการยกระดับวัคซีนแห่งชาตินั้น จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือการบรรจุวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัคซีน PCV ให้กลายเป็นสิทธิประโยชน์หลักในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนชนิดนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีกำหนดการเริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2570 สำหรับเหตุผลที่ต้องให้ความสำคัญกับ วัคซีน PCV เนื่องจากเชื้อนิวโมค็อกคัสเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบอย่างรุนแรง รวมถึงโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละปีมีเด็กไทยต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อชนิดนี้มากกว่า 7,000 ราย ซึ่งการได้รับ วัคซีน PCV จำนวน 3 เข็ม ในช่วงอายุ 2 เดือน 4 เดือน และ 12 เดือน จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น และลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นการลงทุนด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นอกเหนือจากการดูแลเด็กเล็กแล้ว กรมควบคุมโรค ยังได้กางแผนปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขที่เรื้อรังและส่งผลกระทบต่อตับในระยะยาวจนนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ โดยปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีคนไทยติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรังสูงถึง 1 ล้านคน และติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี อีกประมาณ 230,000 คน ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้ออยู่เนื่องจากไม่มีอาการแสดงในระยะแรก กรมควบคุมโรค จึงได้ขยายสิทธิประโยชน์ในการคัดกรองโรคให้กับประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที โดยตั้งเป้าหมายที่ท้าทายคือการคัดกรองประชากรให้ได้ถึง 30 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ภายในปี 2571 ทั้งนี้ โรค ไวรัสตับอักเสบบี สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ส่วนโรค ไวรัสตับอักเสบซี ในปัจจุบันมีนวัตกรรมการรักษาที่สามารถทำให้หายขาดได้ ซึ่งหากประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้อย่างทั่วถึง จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับในอนาคตได้อย่างมหาศาล และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาระยะยาวของรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบายในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มรายการวัคซีนหรือเพิ่มจำนวนการตรวจคัดกรองเท่านั้น แต่เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้าน สาธารณสุขไทย จากการตั้งรับเป็นการเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและเข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมภายในงานที่ทำเนียบรัฐบาลจึงมีการสาธิตวิธีการตรวจคัดกรองและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการตรวจสุขภาพไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นเรื่องจำเป็น กรมควบคุมโรค เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และความร่วมมือจากภาคประชาชน จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป โดยรัฐบาลจะยังคงเดินหน้าพัฒนานโยบายด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึ.
