สธ. ปลดล็อกกฎหมายดึงดูดลงทุนต่างชาติ บังคับนักท่องเที่ยวซื้อประกันสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมปลดล็อกกฎหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ พร้อมผลักดันให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกรายต้องซื้อประกันสุขภาพแบบบังคับ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและลดภาระทางการเงินของประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นปลดล็อกกฎหมายเพื่อดึงดูด การลงทุนจากต่างชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านสุขภาพของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย โดยมีแนวคิดสำคัญในการผลักดันให้ นักท่องเที่ยว ต่างชาติทุกรายต้องมี ประกันสุขภาพ แบบบังคับ เพื่อป้องกันปัญหาการค้างชำระค่ารักษาพยาบาล และสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แนวทางนี้จะช่วยลดภาระทางการเงินของรัฐบาล และเพิ่มความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขของประเทศ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายสำคัญในช่วงปี พ.
ศ. 2569 – 2573 โดยเน้นย้ำว่า ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายโดยตรง แต่เป็นเรื่องของกระบวนการที่ต้องปรับปรุงให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงทางยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งอนาคต นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ทั้งแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว โดยมองว่าการมีประกันสุขภาพเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่ไม่มีความสามารถในการชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ กระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมเสนอแนวคิดการบังคับให้ซื้อประกันสุขภาพ (Mandatory Insurance) ซึ่งเบี้ยประกันจะถูกกำหนดในอัตราที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระมากเกินไป แต่ยังคงให้ความคุ้มครองที่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ในส่วนของประชากรชายแดนที่ยังอยู่ในระหว่างการพิสูจน์สถานะ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเรื่องสิทธิและสัญชาติเป็นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน เพื่อให้กลุ่มประชากรนี้สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.
) จัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ชายแดนอย่างเพียงพอ และดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตร ท.99 (บัตรประกันสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้น้อย) ในประเด็นปัญหาการมีชาวต่างชาติเข้ารับการรักษาในประเทศไทยแล้วไม่ชำระค่าบริการ กระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางในการนำเสนอมาตรฐานและความเป็นเลิศของระบบสาธารณสุขไทยต่อประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้เกิดความร่วมมือในการดูแลสุขภาพข้ามชาติ โดยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในภูมิภาค ทั้งการสนับสนุนด้วยงบประมาณภายในประเทศ หรือการรับเงินสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะนำเสนอแนวทางเหล่านี้ในการประชุมที่เจนีวาในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.
) และร่างพระราชบัญญัติแยกกระทรวงสาธารณสุขออกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก. พ.
) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และยังคงเดินหน้าสานต่อนโยบายพยาบาลอาสา ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุ
