สธ. ยันไม่พบผู้ป่วยสารหนูเรื้อรัง เน้นเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงริมแม่น้ำ
กระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่พบผู้ป่วยพิษสารหนูเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงริมแม่น้ำคูน้ำหลัก แนะเลือกใช้น้ำผ่านมาตรฐานและย้ำการต้มไม่ช่วยกำจัดสารหนู
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกมายืนยันผลการศึกษาข้อมูลล่าสุดว่า ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยพิษ สารหนู ทั้งในกรณีเฉียบพลันและเรื้อรังในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงบริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนทางน้ำ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพของประชาชนกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว
ความคืบหน้าการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงริมแม่น้ำหลัก
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข้อมูลการติดตามสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่บริเวณริมแม่น้ำหลัก ได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่พบสารหนูในปริมาณที่เกินระดับสีแดง หรือ 500 ไมโครกรัมต่อลิตร และที่สำคัญคือไม่พบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าเป็นพิษจากสารหนูทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรังAlso readCIB ไล่ล่าสกัดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามจังหวัด ยึดยาบ้า 32,000 เม็ด พร้อมปืนลูกซอง
อย่างไรก็ตาม ปลัด สธ. ย้ำย้ำว่า การตรวจพบสารหนูในปัสสาวะของผู้ใดผู้หนึ่งเกินค่าอ้างอิงทางสถิติ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ป่วยพิษสารหนูทันที แต่จำเป็นต้องมีการติดตามผลและการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างละเอียด เพื่อความถูกต้องทางวิชาการและป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความตื่นตระหนกในสังคม
เกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงสารหนู 4 ระดับสี
นพ.ธิติ แสวงธรรม อธิบดีกรมอนามัย ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรวัดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารหนูในน้ำ (AHRS) ซึ่งมีการจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับสี เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามสภาพคุณภาพน้ำที่ได้รับรายงาน โดยระดับแรกคือระดับสีเขียวซึ่งหมายถึงปริมาณสารหนูไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร
สำหรับระดับสีเขียวนี้ระบุว่าน้ำผ่านเกณฑ์ด้านสารหนูและสามารถนำไปใช้ดื่ม ทำอาหาร ตลอดจนใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้ทั่วไป หากมั่นใจว่าคุณภาพน้ำด้านอื่น ๆ นั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันด้วย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อสุขภาพของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
ในส่วนของระดับสีเหลืองหมายถึงปริมาณสารหนูมากกว่า 10 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ยังคงน้อยกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งกรมอนามัยแนะนำให้งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ต้องทานเข้าสู่ร่างกายอย่างเด็ดขาด สามารถนำมาอาบน้ำ ซักผ้า หรือทำความสะอาดได้เท่านั้น โดยต้องระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าสู่ร่างกายผ่านการกลืนกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กที่มีความเสี่ยงสูง
ระดับถัดไปคือระดับสีส้ม ซึ่งครอบคลุมปริมาณสารหนูตั้งแต่ 100 ไมโครกรัมต่อลิตรขึ้นไป แต่ยังคงน้อยกว่า 500 ไมโครกรัมต่อลิตร ในกรณีนี้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงโดยด่วน โดยห้ามใช้น้ำดื่มและทำอาหารเด็ดขาด รวมถึงห้ามใช้รดน้ำพืชผักที่จะนำไปบริโภค ส่วนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
สุดท้ายคือระดับสีแดงซึ่งหมายถึงปริมาณสารหนูตั้งแต่ 500 ไมโครกรัมต่อลิตรขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุด ตามหลักการป้องกันไว้ก่อนให้ประชาชนงดใช้น้ำในทุกรูปแบบทุกกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการจัดหาน้ำจากแหล่งอื่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาทดแทนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร่งด่วนที่สุด
ข้อควรระวังและคำแนะนำสำหรับการใช้งานน้ำ
อธิบดีกรมอนามัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการตรวจพบสารหนูในน้ำที่มีปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐาน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลให้เกิดพิษเฉียบพลันต่อร่างกายทันที แต่เป็นปัจจัยเสี่ยงสะสมที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว
ประชาชนควรยึดหลักความตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนก โดยเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพแล้วเท่านั้น หลีกเลี่ยงการนำน้ำจากแม่น้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนสารหนูมาใช้เพื่อการบริโภคโดยตรงเพื่อความปลอดภัย
ข้อเท็จจริงสำคัญที่จำเป็นต้องย้ำเตือนคือ การต้มน้ำให้เดือดจน пузырь沸腾 ไม่สามารถกำจัดสารหนูออกจากร่างกายหรือจากแหล่งน้ำได้ ดังนั้นการใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคจึงไม่สามารถแทนที่การกรองหรือเปลี่ยนแหล่งน้ำในกรณีที่พบสารหนูเกินมาตรฐานได้
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