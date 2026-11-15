สทบ. เปิดโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านรอบที่ 3 วงเงินสูง 8,746 ล้านบาท
รัฐบาลโดย สทบ. เปิดตัวโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 วงเงินรวม 8,746 ล้านบาท สนับสนุนเงินเพิ่มทุนแห่งละ 1 ล้านบาทแก่กองทุนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจำนวน 8,746 กองทุนทั่วประเทศ เพื่อเสริมสภาพคล่องและคุณภาพชีวิตประชาชน
สำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ หรือ สทบ. ได้รับคำสั่งโดยตรงจากกระทรวงมหาดไทยให้เดินหน้าโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ระยะที่ 3 อย่างเร่งด่วน เพื่อกระจายโอกาสทางการเงินสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ โครงการนี้มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินเพิ่มทุนแก่กองทุนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในรอบก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
รายละเอียดโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านรอบที่ 3
นายสุขสมร ยิ้มประเสริฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะให้กองทุนหมู่บ้านทุกแห่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถเข้าถึงเงินเพิ่มทุนดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยโครงการระยะที่ 3 นี้จะสนับสนุนเงินเพิ่มทุนในอัตราแห่งละ 1 ล้านบาทAlso readรมต.สุขสมรวย แจ้งข่าวดีเดินหน้าเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท
สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการในขณะนี้คือ กองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินในรอบปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 8,746 กองทุนกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้วงเงินสนับสนุนรวมสูงสุดของโครงการนี้แตะที่ 8,746 ล้านบาท ซึ่งเป็นปริมาณเงินทุนที่มหาศาลและเพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์และแนวทางการใช้เงินทุนสนับสนุน
เงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาทต่อกองทุนแห่งนี้ ไม่ใช่เงินช่วยเหลือชั่วคราว แต่จะถูกกำหนดให้เป็นแหล่งทุนสำคัญสำหรับสมาชิกกองทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน รวมถึงส่งเสริมพฤติกรรมการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว รัฐบาลตระหนักดีว่าเงินทุนเหล่านี้เป็นของชาวบ้านที่ต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
รมว. มหาดไทย ได้เน้นย้ำผ่านนโยบายว่า รัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรือทำให้หมู่บ้านไหนตกหล่นจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี้ เงินก้อนดังกล่าวถือเป็นทุนของชาวบ้านโดยตรง จึงควรนำไปต่อยอดอาชีพ ดูแลสวัสดิการสมาชิก และส่งเสริมการออมในชุมชนตามเจตนารมณ์เดิมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ขั้นตอนการยื่นคำขอและกำหนดเวลาที่สำคัญ
เพื่อให้กองทุนต่างๆ สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้ทันใจ นายสุขสมร ยิ้มประเสริฐ ได้สั่งการให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกแห่งที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มทุน รีบทำการนัดประชุมสมาชิกโดยเร็วที่สุด เพื่อเตรียมเอกสารหลักฐานและดำเนินการยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีบัญชีนี้ การดำเนินการก่อนกำหนดถือเป็นกุญแจสำคัญเนื่องจากหลักเกณฑ์คือ ส่งก่อน มีสิทธิ์ก่อน
ในส่วนของกระบวนการบริหารงาน นายสุขสมร ยิ้มประเสริฐ ได้มอบหมายให้ สทบ. ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานงานร่วมกับนายอำเภอและหน่วยงานท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการให้กองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
การอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารในเขต
นอกจากการประชาสัมพันธ์แล้ว รัฐบาลยังได้สั่งการให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขาเขตต่างๆ ในทุกพื้นที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการกองทุน โดยพร้อมจะให้การประสานงานและตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดขั้นตอน бюrocracy และช่วยให้เงินถึงมือผู้ที่มีสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดเวลา
การเร่งดำเนินการในขั้นตอนนี้สะท้อนถึงความเร่งด่วนและความสำคัญของนโยบายนี้ ที่มุ่งหวังจะแก้ปัญหาความยากจนและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในระดับฐานราก ผ่านกลไกทางการเงินที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด โดยทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลและติดตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
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