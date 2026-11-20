สทนช. รับมติ กมธ.ที่ดิน แก้ปมอุทกภัยแม่กลอง 2569
กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สภาผู้แทนราษฎร มีมติ 6 ข้อให้ สทนช. แก้ไขระบบพยากรณ์น้ำและติดตั้งสถานีโทรมาตร หลังเกิดอุทกภัยลุ่มน้ำแม่กลองเมื่อ สิงหาคม - กันยายน 2569 เพื่อป้องกันวิกฤตซ้ำเติมพื้นที่เสี่ยง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ที่รัฐสภา น.ส. กุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย และประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยผลการประชุมหารือเชิงลึกเพื่อระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นการประชุมที่มีตัวแทนจาก 13 หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเร่งรัดมาตรการแก้ไขปัญหาระบบการบริหารจัดการน้ำให้มีความเข้มแข็งและแม่นยำยิ่งขึ้น
ผลการประชุม กมธ.ที่ดิน ระบุ 6 ข้อเสนอเร่งด่วน
ที่ประชุมมีมติสรุปเป็นข้อตัดสินใจสำคัญจำนวน 6 ข้อ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทันต่อสถานการณ์ โดยข้อปฏิบัติแรกที่สำคัญที่สุดคือ mandate ให้ สทนช. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างผลการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองทางอุตุนิยมวิทยา กับข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ยังเกิดเหตุAlso readกองทัพเรือ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 49 รูป เนื่องใน 'วันกองทัพเรือ'
การเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งด้านปริมาณน้ำและพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์จุดบกพร่องและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการปรับปรุงระบบคาดการณ์และการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ครอบคลุมระยะเวลาดังกล่าวอย่างละเอียดรอบด้าน
ช่วงเวลาดำเนินการเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงและได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง การดึงข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา จะช่วยให้สามารถเห็นภาพความคลาดเคลื่อนของระบบพยากรณ์ในสภาพอากาศ extreme event ได้ชัดเจนที่สุด
กระบวนการนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บรวบรวมสถิติ แต่เป็นกลไกในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้วางแผนป้องกันภัยพิบัติในอนาคต เพื่อให้การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตือนภัยล่วงหน้าได้แม่นยำขึ้น ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
การขยายเครือข่ายสถานีตรวจวัดต้นน้ำ
นอกจากการปรับปรุงระบบพยากรณ์แล้ว ที่ประชุมยังสั่งการให้ทำหนังสือไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้พิจารณาสำรวจพื้นที่ต้นน้ำที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก และติดตั้งสถานีโทรมาตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการเก็บข้อมูล โดยเน้นย้ำพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ บริเวณอุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติไทรโยคถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุมและบริหารจัดการน้ำก่อนไหลลงสู่พื้นที่ราบลุ่มต่ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ำสาขาที่ขาดแคลนสถานีตรวจวัดที่เพียงพอต่อการประเมินสถานการณ์ทันท่วงที การติดตั้งสถานีโทรมาตรเพิ่มเติมจึงเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณท้ายน้ำ
การบูรณาการข้อมูลภาคประชาชนและภาคขนส่ง
ในการพิจารณาและตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการขนส่งทางน้ำและการประมง ที่ประชุมยังได้กำหนดให้ประสานขอข้อมูลเชิงลึกจาก นายกสมาคมผู้ประกอบการชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในขั้นตอนถัดไป
การเชิญตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรี และนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงอธิบดีจากกรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมหารือ แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำแม่กลองอย่างรอบด้านและยั่งยืน
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