สถิติใหม่ฉลามครีบดำอ่าวมาหยา สูงสุดประวัติศาสตร์ 451 ตัว
กรมอุทยานแห่งชาติเปิดเผยผลสำรวจประชากรฉลามครีบดำอ่าวมาหยาพบจำนวนสูงสุดถึง 451 ตัว สะท้อนความสำเร็จการจัดการพื้นที่อนุรักษ์และสัญญาณบวกของการฟื้นตัวระบบนิเวศทะเล
นาย สกุณา ชมกลิ้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยืนยันถึงผลสำรวจประชากร ฉลามครีบดำ ล่าสุดบริเวณ อ่าวมาหยา จังหวัด กระบี่ ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยพบจำนวน ฉลามครีบดำ มากถึง 451 ตัว นับเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่อนุรักษ์แห่งนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการสำรวจในปี 2566
สถิติใหม่และการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์
ตัวเลขฉลามครีบดำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว ไม่ใช่เพียงสถิติที่น่าตื่นเต้นทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังถือเป็นเครื่องสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปิดพื้นที่และการจัดระเบียบการท่องเที่ยวในอ่าวมาหยา ช่วยเอื้อให้ธรรมชาติสามารถฟื้นคืนความสมบูรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาอ่าวมาหยาให้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ทะเลต่อไปAlso read“อนันดา-แนต” พาลูกชาย “น้องภูคิญ” ออกงานครั้งแรก อัพเดตพัฒนาการวัย 9 เดือน กังวลโรคระบาดเด็ก
นายสกุณา ชมกลิ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Management) ซึ่งกำหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันดูแลธรรมชาติ ไม่รบกวนสัตว์ทะเล และลดการสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่าสามารถส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน
รายละเอียดกระบวนการสำรวจและวิธีวิทยาด้านวิทยาศาสตร์
นายยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อธิบายรายละเอียดกระบวนการสำรวจครั้งนี้ว่า เป็นการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการที่เน้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก โดยมอบหมายให้ศูนย์ศึกษาวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และนักศึกษาสหกิจศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2569
ในการสำรวจครั้งนี้นักวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3 รูปแบบหลัก เพื่อความแม่นยำของข้อมูล ได้แก่ การบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 15 ครั้ง การศึกษาพฤติกรรมฉลามด้วยกล้องวิดีโอใต้น้ำพร้อมเหยื่อล่อ (BRUVS) จำนวน 22 ครั้ง และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลจำนวน 22 ครั้ง เพื่อให้เห็นภาพรวมของประชากรและสภาพแวดล้อมอย่างครบถ้วน
พฤติกรรมสัตว์และความสัมพันธ์กับวงจรชีวิต
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามพบว่า ช่วงเช้าตรู่เป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมของฉลามครีบดำมากที่สุด โดยมีจำนวนเฉลี่ยอยู่ที่ 328.83 ± 68.46 ตัว และพบจำนวนสูงสุดถึง 451 ตัว ในช่วงเช้าของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 การพบจำนวนสัตว์ในปริมาณมากเช่นนี้บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ
นอกจากปริมาณรวมแล้ว การสำรวจยังระบุถึงโครงสร้างประชากรที่น่าสนใจ โดยพบฉลามครีบดำวัยกึ่งโตเต็มวัยถึงวัยโตเต็มวัย (Subadult-Adult) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 1 เมตร รวมกลุ่มว่ายน้ำบริเวณด้านขวาของอ่าว ใกล้กับชายหาดและหน้าผา ซึ่งพฤติกรรมนี้อาจเกี่ยวข้องกับวงจรการสืบพันธุ์与此同时 ยังพบฉลามวัยแรกเกิดถึงวัยอ่อน (Neonate-Juvenile) ขนาดความยาวน้อยกว่า 1 เมตร จำนวนประมาณ 3-5 ตัว บริเวณน้ำตื้นฝั่งตรงข้าม แสดงให้เห็นว่าอ่าวมาหยามีบทบาทเป็นทั้งแหล่งอนุบาลและพื้นที่สำคัญของชีวิตฉลามครีบดำหลายช่วงวัย
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทิศทางอนาคตของการอนุรักษ์
ด้านผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่สำรวจ พบว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30.87 องศาเซลเซียส ความเค็มเฉลี่ย 31.16 ppt และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 8.62 ซึ่งค่าเหล่านี้ล้วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเล แสดงให้เห็นว่าสภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำทะเลยังคงมีความเสถียรและเอื้อต่อระบบนิเวศทางทะเล
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินหน้าศึกษาวิจัยและติดตามประชากรฉลามครีบดำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลทางวิชาการมาประกอบการกำหนดมาตรการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักคือการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ธรรมชาติยังคงความสมบูรณ์และคงคุณค่าของทรัพยากรไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมต่อไป
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