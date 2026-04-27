สถิติอาชญากรรมออนไลน์พุ่ง! สัปดาห์เดียว 6 พันกว่าคดี เสียหายกว่า 373 ล้านบาท

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติอาชญากรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้เสียหายกว่า 6,500 ราย และมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 373 ล้านบาท เตือนประชาชนให้ระวังการหลอกลวงรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการหลอกลงทุน
ศูนย์ต่อต้านการ ฉ้อโกง ออนไลน์ ( ACSC ) ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ อาชญากรรมออนไลน์ ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ล่าสุด ระหว่างวันที่ 19 ถึง 25 เมษายน 2569 พบว่ามีประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อกลโกงต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้มีคดีความถูกแจ้งผ่านระบบ Thaipoliceonline รวมทั้งสิ้น 6,502 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 373 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (12-18 เมษายน 2569) ซึ่งมีคดีความ 5,000 กว่าคดี และมูลค่าความเสียหายประมาณ 268 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของทั้งจำนวนคดีและความเสียหายทางการเงินมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์นี้ บ่งชี้ถึงความเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหา อาชญากรรมออนไลน์ อย่างจริงจัง จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พบว่ารูปแบบการ หลอกลวง ที่พบบ่อยที่สุดยังคงเป็นการ หลอกลวง เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คดีที่สร้างความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดกลับเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการ หลอกลวง ให้โอนเงินเพื่อทำงานพิเศษ หรือหารายได้เสริม ซึ่งมักจะใช้กลยุทธ์ที่น่าดึงดูดใจเพื่อหลอกล่อเหยื่อให้หลงเชื่อและโอนเงินให้ นอกจากนี้ ยังมีคดีที่น่ากังวลเป็นพิเศษ คือ การ หลอกลวง ด้านการเงินและการ ลงทุน แม้ว่าจำนวนคดีในหมวดนี้จะไม่สูงเท่ากับคดีอื่นๆ แต่ผู้เสียหายแต่ละรายมักจะสูญเสียเงินจำนวนมาก ทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด สถิติยังระบุว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชาย และกลุ่มอายุที่ถูก หลอกลวง มากที่สุดคือกลุ่มอายุระหว่าง 21-30 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 31-40 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวและวัยทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ศูนย์ ACSC ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารและหน่วยงานตำรวจ เพื่อติดตามจับกุมแก๊ง อาชญากรรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ถึง 10 คดี มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 14 ราย โดยเป็นคนไทย 10 ราย และชาวต่างชาติ 4 ราย ประกอบด้วยชาวเมียนมา 3 ราย และชาวรัสเซีย 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีการยึดเงินสดจำนวนกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการ หลอกลวง เหยื่อ นอกจากนี้ ศูนย์ ACSC ยังให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถระงับการโอนเงินก่อนที่จะถึงบัญชีของมิจฉาชีพได้ถึง 34 ราย รวมเป็นมูลค่ากว่า 4.
5 ล้านบาท ตัวอย่างคดีสำคัญที่ได้รับการช่วยเหลือ ได้แก่ หญิงวัย 60 ปีที่ถูกหลอกลงทุนในธุรกิจผ้าจนสูญเสียเงินกว่า 5 ล้านบาท ชายชาวเชียงใหม่ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลอกให้โอนเงินเสียหาย 2.2 ล้านบาท และหญิงวัย 69 ปีที่ถูกหลอกให้โอนเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินจนสูญเสียเงิน 1.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถเข้าขัดขวางการโอนเงินเพิ่มเติมอีกกว่า 6 ล้านบาทได้ทันท่วงที ศูนย์ ACSC จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการชักชวนลงทุนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนที่ง่ายและรวดเร็วเกินจริง หากพบเจอสถานการณ์ที่น่าสงสัย ควรหยุดการโอนเงินทันที และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุ
