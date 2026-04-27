Head Topics

ข่าวอาชญากรรม News

สถิติอาชญากรรมออนไลน์พุ่ง! สัปดาห์เดียว 6 พันกว่าคดี เสียหายกว่า 373 ล้านบาท
📆4/27/2026 11:11 AM
📰thaipost
33 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 51%

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติอาชญากรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้เสียหายกว่า 6,500 ราย และมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 373 ล้านบาท เตือนประชาชนให้ระวังการหลอกลวงรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการหลอกลงทุน

ศูนย์ต่อต้านการ ฉ้อโกง ออนไลน์ ( ACSC ) ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ อาชญากรรมออนไลน์ ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ล่าสุด ระหว่างวันที่ 19 ถึง 25 เมษายน 2569 พบว่ามีประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อกลโกงต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้มีคดีความถูกแจ้งผ่านระบบ Thaipoliceonline รวมทั้งสิ้น 6,502 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 373 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (12-18 เมษายน 2569) ซึ่งมีคดีความ 5,000 กว่าคดี และมูลค่าความเสียหายประมาณ 268 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของทั้งจำนวนคดีและความเสียหายทางการเงินมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์นี้ บ่งชี้ถึงความเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหา อาชญากรรมออนไลน์ อย่างจริงจัง จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พบว่ารูปแบบการ หลอกลวง ที่พบบ่อยที่สุดยังคงเป็นการ หลอกลวง เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คดีที่สร้างความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดกลับเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการ หลอกลวง ให้โอนเงินเพื่อทำงานพิเศษ หรือหารายได้เสริม ซึ่งมักจะใช้กลยุทธ์ที่น่าดึงดูดใจเพื่อหลอกล่อเหยื่อให้หลงเชื่อและโอนเงินให้ นอกจากนี้ ยังมีคดีที่น่ากังวลเป็นพิเศษ คือ การ หลอกลวง ด้านการเงินและการ ลงทุน แม้ว่าจำนวนคดีในหมวดนี้จะไม่สูงเท่ากับคดีอื่นๆ แต่ผู้เสียหายแต่ละรายมักจะสูญเสียเงินจำนวนมาก ทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด สถิติยังระบุว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชาย และกลุ่มอายุที่ถูก หลอกลวง มากที่สุดคือกลุ่มอายุระหว่าง 21-30 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 31-40 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวและวัยทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ศูนย์ ACSC ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารและหน่วยงานตำรวจ เพื่อติดตามจับกุมแก๊ง อาชญากรรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ถึง 10 คดี มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 14 ราย โดยเป็นคนไทย 10 ราย และชาวต่างชาติ 4 ราย ประกอบด้วยชาวเมียนมา 3 ราย และชาวรัสเซีย 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีการยึดเงินสดจำนวนกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการ หลอกลวง เหยื่อ นอกจากนี้ ศูนย์ ACSC ยังให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถระงับการโอนเงินก่อนที่จะถึงบัญชีของมิจฉาชีพได้ถึง 34 ราย รวมเป็นมูลค่ากว่า 4.

5 ล้านบาท ตัวอย่างคดีสำคัญที่ได้รับการช่วยเหลือ ได้แก่ หญิงวัย 60 ปีที่ถูกหลอกลงทุนในธุรกิจผ้าจนสูญเสียเงินกว่า 5 ล้านบาท ชายชาวเชียงใหม่ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลอกให้โอนเงินเสียหาย 2.2 ล้านบาท และหญิงวัย 69 ปีที่ถูกหลอกให้โอนเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินจนสูญเสียเงิน 1.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถเข้าขัดขวางการโอนเงินเพิ่มเติมอีกกว่า 6 ล้านบาทได้ทันท่วงที ศูนย์ ACSC จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการชักชวนลงทุนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนที่ง่ายและรวดเร็วเกินจริง หากพบเจอสถานการณ์ที่น่าสงสัย ควรหยุดการโอนเงินทันที และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaipost /  🏆 62. in TH

อาชญากรรมออนไลน์ หลอกลวง ฉ้อโกง ลงทุน Thaipoliceonline ACSC

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-27 14:15:31