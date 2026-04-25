สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แจงคดีแตงโม ยืนยันส่งหลักฐานครบถ้วนอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชี้แจงกรณีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมในคดีการเสียชีวิตของแตงโม ยืนยันส่งหลักฐานทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนและอัยการแล้ว ส่วนคำขอข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอ ข้อมูลเพิ่มเติม ในคดีการเสียชีวิตของ น.
ส. นิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม โดยยืนยันว่าได้ส่งมอบหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีให้กับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการอย่างครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว รวมถึงรายงานการผ่าชันสูตรศพครั้งที่สองซึ่งได้ส่งมอบให้กับผู้ร้องขอตามสิทธิทางกฎหมายก่อนหน้านี้ การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนที่เคร่งครัดและโปร่งใสภายใต้พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.
ศ. 2559 โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นสำคัญ สำหรับคำขอข้อมูลเพิ่มเติมจากภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามระเบียบอย่างถูกต้อง โดยการเปิดเผยข้อมูลทางคดีจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและไม่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม สถาบันฯ ได้เสนอเรื่องการขอคัดถ่ายเอกสารหลักฐานภาพถ่ายและข้อมูลการถ่ายภาพต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 และได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องขอและได้รับคำตอบกลับมาเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2569 ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยคาดว่าจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบได้ในเร็วๆ นี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถตรวจสอบได้ สถาบันฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลในคดีนี้และพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความรับผิดชอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการอำนวยความยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย การให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและลดความกังวลเกี่ยวกับคดีนี้ สถาบันฯ ยังคงติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทันทีที่ได้รับแจ้
