สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเตือน 9 จังหวัดใต้เสี่ยงน้ำท่วมหนัก 23-29 พ.ย.69
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประกาศเตือนภัยน้ำท่วมใน 9 จังหวัดภาคใต้ หลังกรมอุตุฯ คาดการณ์ฝนตกสะสมต่อเนื่องถึง 29 พฤศจิกายน 69 พร้อมพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษปัตตานีและพัทลุง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้ประกาศเปิดพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ หลังจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรายงานปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในแถบภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ต้องยกระดับการแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 24 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 โดยสาเหตุหลักมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นและบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักมากต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569Also readลิเวอร์พูล ถล่ม แมนฯ ยูไนเต็ด 4-0 ลิซซาโบวโลยี เวียร์ตซ์ ครองเกม
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุชัดเจนว่า มี 9 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำได้เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มระดับน้ำในลำน้ำและอ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วภูมิภาค
ในส่วนของกลไกการเตือนภัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำได้ประกาศให้พื้นที่ในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ (Special Watch Area) เนื่องจากมีข้อมูลยืนยันว่าฝนได้ตกสะสมในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทำให้ระดับน้ำในดินและน้ำในลำน้ำมีความ Saturate สูง จนมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้ทันทีหากมีฝนตกเพิ่มขึ้น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 ไว้ว่า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่ง ซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากดินในพื้นที่เหล่านี้อาจอุ้มน้ำไม่ไหวและเกิดการพังทลายของดินได้ง่าย ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ด้านสถานการณ์ทางทะเล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า บริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันในช่วงวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 มีคลื่นสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร และอาจสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะในบริเวณใกล้กับจังหวัดปัตตานี ทำให้ชาวเรือควรระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือและควรหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและหน่วยงานท้องถิ่นควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนการอพยพหากจำเป็น โดยเน้นย้ำให้ชาวเรือตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณที่มีคลื่นสูง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่
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