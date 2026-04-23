สถานการณ์น้ำมันไทย: ความหวังท่ามกลางวิกฤตและการตรวจสอบการกักตุน

รองนายกฯ สีหศักดิ์ยืนยันสถานการณ์น้ำมันสำรองไทยเริ่มมีเสถียรภาพหลังเจรจากับโอมาน ขณะที่รมว.พลังงานเร่งลดค่าการกลั่นและถูกวิจารณ์เรื่องแรงจูงใจทางการเมือง พร้อมการตรวจสอบการกักตุนน้ำมัน
สถานการณ์ พลังงาน ของประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายและความหวังที่ผสมผสานกันอย่างน่าสนใจ เริ่มต้นด้วยข่าวร้ายเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคา น้ำมัน และเสถียรภาพของอุปทาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงรุกของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงทาง พลังงาน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ยืนยันว่า สถานการณ์ น้ำมัน สำรองของประเทศไทยกำลังเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาโดยตรงกับรัฐสุลต่านแห่ง โอมาน ความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถจัดซื้อ น้ำมัน ส่วนเกินจาก โอมาน ได้ โดยราคาจะขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างสองประเทศ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพของราคา น้ำมัน ในประเทศ การดำเนินการนี้สอดคล้องกับการยืนยันของกลุ่มบริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) ที่ได้ออกแถลงการณ์รับประกันแผนการป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมัน โดยเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการความมั่นคงพลังงานเชิงรุกและการปรับแผนจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งนอกพื้นที่ขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพื่อลดผลกระทบจากความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ปตท.
ยินดีที่จะแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงภาระสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาท และต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาท เพื่อเป็นต้นทุนในการลดความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำมันให้กับประเทศไทย การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.
ในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงินที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แม้ว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊ม โดยเฉพาะกลุ่มดีเซล จะมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตามกลไกตลาด แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้บริโภคบางส่วน นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.
) ครั้งที่ 2 เพื่อเจรจากับโรงกลั่นเอกชนให้ลดค่าการกลั่นลงอีก 2 บาทต่อลิตร โดยมีความมั่นใจว่าจะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ได้ทันทีในเช้าวันที่ 24 เมษายน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกมองว่าเป็นการกระทำที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความนิยมทางการเมืองมากกว่าการพิจารณาถึงกลไกทางธุรกิจและความเสี่ยงที่เอกชนต้องเผชิญในการจัดหาน้ำมันดิบในช่วงสถานการณ์สงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ได้ให้ความสำคัญกับต้นทุนที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนที่เกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะ “ขาดแคลนเทียม” ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดจากการกักตุนน้ำมันโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีเพื่อหวังผลกำไร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “เสี่ยตือ” ผู้เป็นลูกหนี้ของ “โกเกี๊ยะ” ข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนสอดคล้องกับข้อมูลที่นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน ได้เปิดเผยในสภา ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอาจมีการเพิกเฉยต่อปัญหาการกักตุนน้ำมันและการลักลอบขายน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาพลังงานในประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศด้วย การแก้ไขปัญหาพลังงานอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรร
