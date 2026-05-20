สถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์สำคัญที่ไทยต้องนำเข้าอย่างมาก

เมื่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น น้ำมัน น้ำมันก๊าซและแปฟท่า ในทางกลับกันผลกระทบก็ส่งผลถึงภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในประเทศไทย ซึ่งเมื่อ Ügyานแรงงานที่ผลิตใช้งานตกเป็นจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อการใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมเช่นกันในอนาคตส่วนมากคนส่วนใหญ่อาจปฏิเสธที่จะส่งออก ในขณะที่บางส่วนของพวกเขานักลงทุนอาจทำการแลกเปลี่ยนการค้าเสื่อมโทรมในปัจจุบัน

สถานการณ์ตะวันออกกลาง ยังส่ง ผลกระทบ ต่อวัตถุดิบอื่นที่ไทยมีการพึ่งพาการนำเข้าจากตะวันออกกลางในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ จากน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ แนฟทา ซึ่งนำเข้า 90.20% ของการนำเข้าทั้งหมด รวมทั้งโพรเพน เอทิลีน โพรพิลีน และก๊าซฮีเลียม ซึ่งการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวจะ ส่งผลอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง ภาคอุตสาหกรรม และภาค เกษตรกรรม โดย ภาคอุตสาหกรรม การผลิตที่มีแนวโน้มได้รับ ผลกระทบ โดยตรงรุนแรงที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับภาคการเกษตรได้รับ ผลกระทบ จากความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการผลิตปุ๋ยเคมี รวมถึงระดับราคา ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชที่เพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากประเทศในตะวันออกกลางถึง 71.

4% ของปริมาณการนำเข้าปุ๋ยยูเรียทั้งหมด ประกอบกับประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชสูงถึง 40.84% การส่งออกของไทยไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ในปี 2568 มีมูลค่ารวม 339,635 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 3.7% ของการส่งออกของไทยทั้งหมด โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ในเดือนมีนาคม 2569 ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ สัดส่วนสูงสุด 35.4% รองลงมาคือ อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ส่วนการนำเข้าของไทยจากตะวันออกกลาง มีมูลค่ารวม 344,943 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 8.1% ของการนำเข้านอกเหนือจากเดิมแล้วที่มีปัญหาการส่งออกและนำเข้า เรามีปัจจัยที่ทำให้ภาครัฐต้องมีมาตรการที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เช่น การส่งออกที่ลดลง ด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางในไตรมาสแรกของปี 2569 อยู่ที่ 0.176 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.87% ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และลดลง 6.4% ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond yields) ยังปรับเพิ่มสูงขึ้นจากความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาครัฐเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะทำให้ช่องว่างในการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทยลดลง ในอนาคตคนส่วนใหญ่คาดว่าจะปฏิเสธที่จะส่งออกและต้องการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศใกล้เคียงเซลลULARICA32LGAB และขณะเดียวกันมีคนบางกลุ่มที่ทำแลกเปลี่ยนการค้าเสื่อมโทรมในปัจจุบัน เนื่องจากราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาของอุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้น ขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการปฏิเสธที่จะส่งออก ขณะเดียวกันการส่งออกยังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาในอนาคตเป็นไปได้ ในการดำเนินนโยบายเพื่อรับมือผลกระทบหากสถานการณ์ความขัดแย้งยืดเยื้อ โดยประเทศที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบรุนแรง คือ ประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ รวมถึงมีช่องว่างการดำเนินนโยบายการคลังน้อย โดยประเทศที่มีเสถียรภาพระหว่างประเทศอ่อนแอมีความเสี่ยงต่อการไหลออกของเงินทุนจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนได้ อาทิ มาเลเซียและเวียดนาม ขณะที่ประเทศที่มีช่องว่างทางการคลังในระดับต่ำจะเผชิญกับข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับผลกระทบ ทั้งไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส

