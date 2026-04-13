สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือรุนแรงต่อเนื่อง แม้ช่วงสงกรานต์ กองทัพและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดับไฟ

สถานการณ์ ไฟป่า ในภาคเหนือยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน แม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาล สงกรานต์ ก็ตาม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ประสานความร่วมมือกับ กองทัพ ในการเข้าดับ ไฟป่า และสร้างแนวป้องกันไฟอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ (วันที่ 13 เมษายน 2569) กองบัญชาการกองทัพไทยได้รายงานภารกิจการระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ภายใต้การมอบหมายจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ได้ส่งกำลังพลเข้าสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ร่วมปฏิบัติการกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ เพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ภารกิจหลักคือการอำนวยความสะดวกในการเติมน้ำให้กับเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 ลำ ได้แก่ ปภ.32-02 และ ปภ.32-04 ซึ่งเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ใช้ในการบินปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขาสูงชันที่ยานพาหนะภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ การเติมน้ำให้กับเฮลิคอปเตอร์ดำเนินการทั้งหมด 16 เที่ยว ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 48,000 ลิตร เพื่อใช้ในการดับไฟป่าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย ได้ร่วมกับอาสาสมัคร อส.อส. และผู้นำชุมชน เข้าดับไฟป่าในหลายจุด พบว่ามีกลุ่มไฟ 3 กลุ่มที่สามารถควบคุมและดับได้สำเร็จ และมี 1 กลุ่มที่ไม่สามารถดับได้เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลาม
โดยไฟกลุ่มที่ 1 พบที่บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟได้สำเร็จ พบพื้นที่ป่าเต็งรังเสียหาย 25 ไร่ ส่วนไฟกลุ่มที่ 2 พบที่บ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าดับไฟได้เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน จึงทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังพื้นที่ต่อไป ไฟกลุ่มที่ 3 พบที่บ้านสบแพม ตำบลทุ่งยาว เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟได้สำเร็จ พบพื้นที่ป่าเบญจพรรณเสียหาย 17 ไร่ สถานการณ์ไฟป่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการดับไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาช
ไฟป่า เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กองทัพ ดับไฟ สงกรานต์ อุทยานแห่งชาติ สิ่งแวดล้อม บรรเทาสาธารณภัย