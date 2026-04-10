สถานการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกยังคงเขย่า เมียนมารหัสแดง ภาคเหนือใกล้จุดศูนย์กลางสั่นไหว?

รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทย ชี้ให้เห็นถึงการเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งทั่วโลก และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
กองเฝ้าระวัง แผ่นดินไหว ประเทศไทย รายงานสถานการณ์ แผ่นดินไหว ล่าสุดในวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการเกิด แผ่นดินไหว หลายครั้งในวันนี้ และยังเน้นย้ำถึงสถานการณ์ แผ่นดินไหว ทั่วโลกที่ยังคงมีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากรายงานระบุว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก แผ่นดินไหว ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้เคียงกับประเทศ เมียนมา ซึ่งมีการตรวจพบรหัสแดงบ่งชี้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ กองเฝ้าระวัง แผ่นดินไหว ฯ ได้ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม\สถานการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 10 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึง 11.00 น. ตามเวลาที่รายงาน พบว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งทั่วโลก โดยมีเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 5.3 แมกนิจูด ซึ่งบ่งชี้ถึงความรุนแรงของการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ ยังมีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและบริเวณใกล้เคียงในช่วงวันที่ 9-10 เมษายน 2569 ดังนี้ ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 06:55:10 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.3 แมกนิจูด บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 246 กม. เวลา 04:40:33 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.0 แมกนิจูด บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 160 กม. ส่วนเหตุการณ์ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 22:02:11 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.7 แมกนิจูด บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 242 กม. เวลา 21:00:27 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.2 แมกนิจูด บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 390 กม. และเวลา 05:13:51 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 แมกนิจูด บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 565 กม. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความถี่และความหลากหลายของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาค\จากข้อมูลที่ได้รับรายงานข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริเวณใกล้เคียงประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมา เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูง อย่างไรก็ตาม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามข่าวสารและข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ การเตรียมพร้อมนี้รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคล การจัดเตรียมสิ่งของจำเป็น และการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการรับมือกับแผ่นดินไหวในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ประชาชนควรติดตามข่าวสารและข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุ
แผ่นดินไหว เมียนมา ภาคเหนือ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สถานการณ์แผ่นดินไหว
คึกคัก !! สสส.ร่วมกับวุฒิสภาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 ปลุกกระตุ้นเด็กไทยยุคใหม่รู้เท่าทันพิษภัยอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 - นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ วุฒิสภา 2569 ใต้ร่มพระบารมี แม่ฟ้าของแผ่นดิน” ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พร้อมมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “รักชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับเทคโนโลยี” โดยมีนายชิบ จิตนิยม...
Read more »
