สถานการณ์พลังงานไทย: ปิดช่องแคบฮอร์มุซกระทบราคา, สำรองน้ำมัน 109 วัน

กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานล่าสุดของไทยและทั่วโลก วันที่ 9 เมษายน 2569 ชี้แจงผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อราคาน้ำมัน รวมถึงสถานการณ์น้ำมันสำรองภายในประเทศ และเปรียบเทียบราคาขายปลีกกับประเทศอาเซียน
กระทรวง พลังงาน รายงานสถานการณ์ พลังงาน ของประเทศไทยและสถานการณ์โลก ณ วันที่ 9 เมษายน 2569 โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบจากการปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ราคาน้ำมัน ในตลาดโลก และส่งผลต่อเนื่องถึงประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของ ราคาน้ำมัน ดิบ\สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ ราคาน้ำมัน โลก หลังจากที่มีข่าวการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทำให้ ราคาน้ำมัน ปรับตัวลดลงในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม
การประกาศระงับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงและข้อพิพาทกับอิสราเอล ทำให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในการขนส่งน้ำมันและสินค้าอื่นๆ ได้ถูกปิดกั้น ส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันและสินค้าจำนวนมากติดค้างอยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมาน แม้จะมีความพยายามในการหาเส้นทางสำรองหรือการอนุญาตให้เรือบางสัญชาติผ่านไปได้บ้าง แต่โดยรวมแล้วเส้นทางหลักยังคงมีความเสี่ยงสูง สถานการณ์นี้ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกกลับมาผันผวนอีกครั้ง เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายต่างกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลาง\สำหรับประเทศไทย ซึ่งนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางถึง 52% สถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันในประเทศ ราคาน้ำมันดิบของไทยจะอิงกับราคาน้ำมันดิบที่สะท้อนตลาดเอเชียเป็นหลัก เช่น น้ำมันดิบดูไบ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวแตกต่างจากตลาด WTI หรือ Brent ที่มักถูกนำเสนอในข่าวสารทั่วโลก กระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มโรงกลั่นเพื่อปรับปรุงโครงสร้างราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาน้ำมันมีความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการนำเข้า รวมถึงสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับราคาพลังงานภายในประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอน ในส่วนของปริมาณสำรองน้ำมันภายในประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2569 ประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้ประมาณ 109 วัน โดยแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมาย 25 วัน น้ำมันสำรองเพื่อการค้า 22 วัน น้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 31 วัน และน้ำมันที่ได้รับการยืนยันในการจัดหาแล้ว 31 วัน นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เปิดเผยราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2569 ซึ่งอ้างอิงราคาจาก ปตท. ได้แก่ น้ำมันดีเซล (B7) ราคา 48.40 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซล (B20) ราคา 43.40 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซิน (E20) ราคา 38.95 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล (95) ราคา 43.95 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล (91) ราคา 43.58 บาทต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกของไทยกับประเทศในอาเซียน พบว่าราคาน้ำมันเบนซินของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 43.95 บาทต่อลิตร ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และสิงคโปร์ มีราคาสูงกว่าอย่างมาก อยู่ในช่วง 52.47 - 87.31 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ที่ 48.40 บาทต่อลิตร ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ เมียนมา และสิงคโปร์ มีราคาสูงกว่าเช่นกัน อยู่ในช่วง 55.28 - 118.10 บาทต่อลิตร (โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน มาเลเซียได้ปรับขึ้นราคาดีเซล 5.44 บาท
ราคาน้ำมัน ช่องแคบฮอร์มุซ น้ำมันสำรอง กระทรวงพลังงาน อาเซียน
United States Latest News, United States Headlines
