สถานการณ์สงครามคลี่คลาย ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว แต่ความเสี่ยงเศรษฐกิจยังคงอยู่

📆4/23/2026 1:38 AM
📰ktnewsonline
หลังจากช่วงตื่นตระหนก ราคาน้ำมันผันผวนตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความหวังต่อการเจรจาและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอน

หลังจากช่วงเวลาที่เกิดความตื่นตระหนกอย่างมากในเดือนก่อนหน้านี้ สถานการณ์ในเดือนเมษายนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากความหวาดกลัวว่าสงครามจะขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุด สู่ความเชื่อมั่นว่าความตึงเครียดอาจเลยจุดสูงสุดไปแล้ว จุดเปลี่ยนสำคัญนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในช่วงต้นเดือน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันในระยะสั้น และเปิดโอกาสให้นักลงทุนกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ตลาดเริ่มให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจามากกว่าที่จะลุกลามไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารอย่างเต็มรูปแบบ แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนก็ตาม บรรยากาศที่ผ่อนคลายนี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับแรงหนุนจากทั้งความหวังต่อสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้น และความคาดหวังต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน นักลงทุนจำนวนมากจึงหันกลับมาลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจของอเมริกามีความสามารถในการรับมือกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นหรือภาวะขาดแคลนพลังงานได้ดีกว่าหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกพลังงานสุทธิ ซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ความหวังดังกล่าวไม่ได้มั่นคงนัก เนื่องจากสถานการณ์กลับมาสั่นคลอนอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้สกัดกั้นการเดินเรือของอิหร่าน ทำให้ความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรง และเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ใกล้เคียงตามมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้ตลาดจะเริ่มเชื่อว่าสงครามอาจเลยจุดตึงเครียดสูงสุดไปแล้ว แต่สถานการณ์ยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองก่อนการเจรจารอบใหม่ “ช่องแคบฮอร์มุซ” จึงยังคงเป็นจุดอ่อนไหวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลประมาณหนึ่งในห้าของโลก เมื่อตลาดเชื่อมั่นว่าการเดินเรือจะกลับสู่ภาวะปกติ ราคาน้ำมันมักจะลดลง แต่เมื่อมีสัญญาณของการปิดเส้นทางหรือการเพิ่มความเสี่ยง ราคาน้ำมันก็พร้อมที่จะพุ่งสูงขึ้นได้ทันที ความผันผวนเช่นนี้ทำให้ต้นทุนพลังงานของโลกอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน และทำให้ตลาดการเงินตอบสนองต่อข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ในแต่ละวันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น โจทย์ของเศรษฐกิจโลกในระยะนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่คำถามว่า “สงครามจะสิ้นสุดเมื่อใด” แต่เป็นเรื่องของ “ต้นทุนพลังงานจะทรงตัวได้นานเพียงใด” หากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบย่อมส่งผ่านไปยังอัตราเงินเฟ้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่ออัตราเงินเฟ้อยังไม่ลดลงอย่างเต็มที่ ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะถูกจำกัดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่สูงยังส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคและต้นทุนของภาคธุรกิจในหลายประเทศพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงของตลาดจึงเริ่มเปลี่ยนจาก “ความกลัวสงคราม” ไปสู่ “ความกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจ” มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิในเอเชีย แม้ว่าตลาดหุ้นจะได้รับแรงหนุนชั่วคราวจากข่าวการหยุดยิงและบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายลง แต่หากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเกินไป ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งการบริโภคภายในประเทศ ต้นทุนของภาคธุรกิจ และเสถียรภาพของตลาดการเงิน ในภาวะที่ตลาดกลับมาให้ความสำคัญกับการลงทุนในธีมต่างๆ มากขึ้น การจัดสรรพอร์ตการลงทุนจึงต้องมีความยืดหยุ่นและมีการกำหนดบทบาทของสินทรัพย์ให้ชัดเจนมากขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงมีแรงหนุนระยะยาวจากเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนด้าน AI และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ กองทุน TLTECH-H อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ขณะที่ TLA-GEQ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศให้กว้างขึ้นผ่าน CIS และ/หรือ ETF ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่วนผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นไทย TLDIVEQ-D ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ซึ่งอาจช่วยเสริมสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน ทั้งโอกาสในการเติบโตและลดความผันผวน ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู

เศรษฐกิจ สงคราม น้ำมัน ตลาดหุ้น ลงทุน ช่องแคบฮอร์มุซ เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย

 

