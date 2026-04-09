สถานการณ์ราคาน้ำมัน ผลกระทบต่อภาคขนส่ง และเรื่องราวความรักที่เปลี่ยนแปลง

รายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ผลกระทบต่อภาคขนส่งและการปรับตัวของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเรื่องราวความรักที่เปลี่ยนแปลง และรายการข่าว สารคดีที่น่าสนใจต่างๆ ทางไทยพีบีเอส
สถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงกระเพื่อมในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคขนส่ง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง บรรยากาศ ณ สถานีบริการน้ำมันจุดสุดท้ายบนถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ ยังคงคึกคักไปด้วยรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการขนส่งต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งการปรับกลยุทธ์การขนส่ง การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อรักษาสมดุลทางธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้
ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อภาคขนส่งเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เรื่องราวของ อ้น ชายวัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายความสัมพันธ์ จากความรักที่เคยเบ่งบาน กลับค่อยๆ จางหายไป ความเงียบเหงาและความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ ปัญหาความสัมพันธ์และความกังวลในชีวิตประจำวันเริ่มก่อตัวเป็นคำถามที่ยากจะหาคำตอบ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ถูกทาบทามให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง แต่เส้นทางสู่ความสุขกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป รายการ 'มุมการเมือง' วิเคราะห์การเมืองไทยอย่างเจาะลึก นำเสนอข่าวสารและประเด็นทางการเมืองที่สำคัญ รายการ 'วันใหม่ ไทยพีบีเอส' นำเสนอข่าวสาร สาระ ความรู้ และสาระบันเทิงที่หลากหลาย ครบถ้วน เพื่อเติมเต็มวันใหม่ให้สดใสและมีคุณค่า รายการ #Eureka ท่องโลกวิทยาการ พาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดของนักฟิสิกส์ชื่อดัง เพื่อทำความเข้าใจถึงที่มาของทฤษฎีควอนตัม สารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' สำรวจความเป็นมาของคนไทยในแผ่นดินไทย ผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรร
