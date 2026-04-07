สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือวิกฤต หลายพื้นที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในภาคเหนือล่าสุด พบค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
รายงานสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ ภาคเหนือ ณ เวลา 07.00 น. พบว่าปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 65.5 – 197.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์ “เริ่มมีผลกระทบต่อ สุขภาพ (สีส้ม)” ถึง “มีผลกระทบต่อ สุขภาพ (สีแดง)” โดยมีหลายพื้นที่ที่ค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ ของประชาชนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดทาง ภาคเหนือ ตอนบน ซึ่งค่าฝุ่น PM2.
5 ยังคงอยู่ในระดับวิกฤตต่อเนื่องมาหลายวัน\จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุดและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ได้แก่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีค่าฝุ่นสูงถึง 197.0 มคก./ลบ.ม. ซึ่งถือเป็นค่าที่สูงที่สุดในขณะนี้ รองลงมาคือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่มีค่าฝุ่น 184.9 มคก./ลบ.ม. และ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่มีค่าฝุ่น 158.2 มคก./ลบ.ม. นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่ค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานและอยู่ในระดับสีแดง ได้แก่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (142.2 มคก./ลบ.ม.), ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย (135.5 มคก./ลบ.ม.), ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน (113.8 มคก./ลบ.ม.), ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน (106.0 มคก./ลบ.ม.), ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (102.8 มคก./ลบ.ม.), ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (101.1 มคก./ลบ.ม.), ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (94.3 มคก./ลบ.ม.), ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (93.7 มคก./ลบ.ม.), ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (88.5 มคก./ลบ.ม.) และ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (85.0 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ยังคงรุนแรงและกระจายวงกว้างในหลายพื้นที่\สถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ที่เกินมาตรฐานในระดับสีแดงยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จากข้อมูลพบว่าบางพื้นที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พื้นที่ที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกันหลายวัน ได้แก่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีแดงติดต่อกันมา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกันเป็นเวลานาน ได้แก่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย, ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกันมา 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงปัจจุบัน, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน และ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกันมา 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2569 ถึงปัจจุบัน, ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกันมา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2569 ถึงปัจจุบัน และ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกันมา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 ถึงปัจจุบัน และ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกันมา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เน้นย้ำถึงความรุนแรงของสถานการณ์และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อ
