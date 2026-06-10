สตาร์บัคส์ ขยายสาขา 520 สาขาในไทย เพิ่มสาขาใหม่ 30 สาขา ต่อปี

สตาร์บัคส์ (Starbucks) เป็นหนึ่งในร้านกาแฟยอดนิยมที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมืองในประเทศไทยไปแล้ว
สตาร์บัคส์ ( Starbucks ) เป็นหนึ่งในร้านกาแฟยอดนิยมที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมืองในประเทศไทยไปแล้ว ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อน นัดพบปะสังสรรค์ หรือนั่งทำงาน คอกาแฟหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเมนูโปรดและกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟคั่วบด แต่อาจจะยังไม่เคยรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาและจำนวนสาขาของแบรนด์นี้ในปัจจุบัน บทความนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกข้อมูลล่าสุดของ Starbucks ในประเทศไทย พร้อมย้อนรอยกลับไปดูจุดเริ่มต้นว่า ร้านกาแฟโลโก้นางเงือกไซเรนสีเขียวนี้ เข้ามาเปิดตัวและสร้างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟพรีเมียมในบ้านเราครั้งแรกที่ไหนและเมื่อไหร่ปัจจุบันอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค Starbucks ประเทศไทย จึงเดินหน้า ขยายสาขา อย่างไม่หยุดยั้ง จนทำให้ในปัจจุบันมีจำนวนสาขาเปิดให้บริการรวมแล้วมากกว่า 520 สาขา ทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน สถานีบริการน้ำมัน และรูปแบบไดร์ฟทรู (Drive Thru) ทางแบรนด์ยังมีแผนการตลาดในการเปิดตัวสาขาใหม่ ๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 30 สาขา โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะ ขยายสาขา ให้ครบ 800 แห่งภายในปี 2030 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดและชุมชนใหม่ ๆ ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้.
สตาร์บัคส์ (Starbucks) เป็นหนึ่งในร้านกาแฟยอดนิยมที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมืองในประเทศไทยไปแล้ว ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อน นัดพบปะสังสรรค์ หรือนั่งทำงาน คอกาแฟหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเมนูโปรดและกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟคั่วบด แต่อาจจะยังไม่เคยรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาและจำนวนสาขาของแบรนด์นี้ในปัจจุบัน บทความนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกข้อมูลล่าสุดของ Starbucks ในประเทศไทย พร้อมย้อนรอยกลับไปดูจุดเริ่มต้นว่า ร้านกาแฟโลโก้นางเงือกไซเรนสีเขียวนี้ เข้ามาเปิดตัวและสร้างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟพรีเมียมในบ้านเราครั้งแรกที่ไหนและเมื่อไหร่ปัจจุบันอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค Starbucks ประเทศไทย จึงเดินหน้าขยายสาขาอย่างไม่หยุดยั้ง จนทำให้ในปัจจุบันมีจำนวนสาขาเปิดให้บริการรวมแล้วมากกว่า 520 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน สถานีบริการน้ำมัน และรูปแบบไดร์ฟทรู (Drive Thru) ทางแบรนด์ยังมีแผนการตลาดในการเปิดตัวสาขาใหม่ ๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 30 สาขา โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะขยายสาขาให้ครบ 800 แห่งภายในปี 2030 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดและชุมชนใหม่ ๆ ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้
สตาร์บัคส์ Starbucks ขยายสาขา 520 สาขา 30 สาขา ต่อปี
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