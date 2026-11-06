สตาร์จีน Now Let's Go S4 ถล่มสนามบินเชียงใหม่ แฟนคลับล้นสนามต้อนรับ
รายการ Now Let's Go Season 4 ของจีนถ่ายทำครั้งแรกที่เชียงใหม่ นำโดย หวงจิ่งอวี่ และ หวงฉู่หรัน บรรยากาศสนามบินคึกคักสุดขีดด้วยแฟนคลับจำนวนมาก
จังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับทัพนักแสดงจากจีนอย่างเนืองแน่น เมื่อรายการวาไรตี้ระดับท็อป " Now Let's Go Season 4" (现在就出发4) ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อการถ่ายทำตอนปิดฤดูกาล (海外收官站) เป็นครั้งแรก โดยมีการคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่หลักในการบันทึกเทปรอบโลกของรายการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการบันเทิงจีนในการขยายฐานผู้ชมไปต่างประเทศ
รายละเอียดการถ่ายทำและนักแสดงหลัก
ทางทีมงานและนักแสดงชั้นนำจำนวนรวม 8 คน ได้บินลัดฟ้ามาเปิดฉากการถ่ายทำนอกประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้น สร้างความฮือฮาและความสดใสให้กับเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ได้อย่างมาก ไฮไลท์สำคัญที่ทำเอาแฟนคลับทั้งชาวไทยและจีนต่างประทับใจ คือการที่เหล่าซุปตาร์ได้สวมชุดนักเรียนไทย สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนกไทสีดำ เพื่อออกตะลุยภารกิจตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ อย่างสนุกสนานAlso readวิเคราะห์บอล เอฟเวอร์ตัน vs โคเวนทรี 6 พ.ย. 69 ทอฟฟี่ฟอร์มดีลุ้นเฮ 3 นัดติด
นักแสดงนำสร้างสีสันให้กับเมือง
พระเอกสายลุยที่ได้รับความชื่นชอบจากแฟนคลับจำนวนมาก คือ หวงจิ่งอวี่ (Huang Jingyu) หรือที่แฟนคลับชาวไทยเรียกขานด้วยความรักว่า "พี่วาฬ" หรือ "พ่อวาฬ" ได้ร่วมกับ หวงฉู่หรัน (Wang Churan) นางเอกสาวสวยระดับท็อปที่มีออร่าโดดเด่น มาร่วมสร้างสีสันและความน่ารักตลอดกระบวนการถ่ายทำ นอกจากนี้ ยังมีการมาร่วมงานของ ไป๋จิ่งถิง (Bai Jingting) พระเอกหนุ่มสุดฮอตที่เป็นขวัญใจของแฟนคลับชาวไทย รวมถึงนักแสดงดังอีกหลายท่านที่ร่วมสร้างบรรยากาศอันคึกคักให้กับงานครั้งนี้
บรรยากาศสนามบินแน่นขนัดไปด้วยแฟนคลับ
เมื่อถึงช่วงเวลาที่นักแสดงและทีมงานจะต้องเดินทางกลับออกจากจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน บรรยากาศที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและตื่นเต้น เมื่อแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวจีนจำนวนมากต่างพากันมารอรับและส่งเหล่านักแสดงในดวงใจกลับประเทศกันอย่างหนาแน่น ทำให้พื้นที่ในสนามบินเต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดและดอกไม้เพื่อแสดงความชื่นชม
ผลกระทบเชิงบวกต่อการท่องเที่ยว
การเยือนครั้งนี้ของทัพนักแสดงจีนไม่ได้สร้างความประทับใจเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรากฏตัวของคนดังระดับนานาชาติช่วยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่สนใจในวงกว้าง สร้างกระแสการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับเมืองแห่งนี้นับจากนี้ไป
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