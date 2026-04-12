สงร. เผยแพร่รายงานวิชาการชี้เศรษฐกิจไทยเปราะบาง แนะปฏิรูปโครงสร้างเพื่อความยั่งยืน

สำนักงบประมาณของรัฐสภา (สงร.) เผยแพร่รายงานวิชาการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย ชี้ความเปราะบางของเศรษฐกิจจากปัจจัยภายนอก หนี้สาธารณะ และปัญหาเชิงโครงสร้าง พร้อมเสนอแนวทางการปฏิรูป 7 ด้าน
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2569 สำนักงบประมาณของรัฐสภา (สงร.
) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่เอกสารวิชาการสำคัญ เรื่อง “สภาวะเศรษฐกิจไทยและข้อจำกัดทางการคลัง: การวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายภาครัฐ” ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ฐานะทางการคลัง หนี้สาธารณะ และประเด็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ รวมถึงความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยเน้นย้ำถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงพึ่งพาปัจจัยภายนอกในระดับสูง ทั้งในด้านการส่งออกและภาคบริการ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของสถานการณ์โลก เช่น มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ รายงานยังได้เน้นย้ำถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงาน โดยภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นแหล่งรองรับแรงงานจำนวนมากแต่สร้างมูลค่าเพิ่มต่ำ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการปิดตัวของโรงงานจำนวนมาก ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหนี้สินครัวเรือนแม้จะมีการปรับตัวลดลงบ้าง แต่หนี้เสียยังคงเพิ่มขึ้นในหลายประเภทสินเชื่อ แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อประคองเศรษฐกิจก็ตาม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มีการขยายตัวในอัตราที่จำกัด แม้ว่ายอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะอยู่ในระดับสูงก็ตาม\ในส่วนของฐานะทางการคลังและหนี้สาธารณะ รายงานได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพารายได้จากภาษีเพียงไม่กี่ประเภท ซึ่งทำให้รายได้ของรัฐมีความผันผวนสูงตามภาวะเศรษฐกิจ สงร. ได้ประเมินว่ารายได้ของรัฐบาลอาจต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการขาดดุลงบประมาณและอาจทำให้หนี้สาธารณะเข้าใกล้เพดานที่กำหนดไว้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ รายงานยังได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ความเสี่ยงด้านพลังงานที่เกิดจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางในสัดส่วนที่สูง และความเสี่ยงจากการถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกา รายงานยังได้เน้นย้ำถึงประเด็นทางสังคมที่สำคัญ เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังแรงงานและภาระทางการคลังของประเทศ รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำความเข้าใจถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ รายงานฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล และเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความยั่งยืนและมั่นคงมากยิ่งขึ้น\สุดท้ายนี้ รายงานได้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ครอบคลุมและหลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาและลดข้อจำกัดทางการคลังในระยะยาว สงร. ได้เสนอแนวทางการปฏิรูป 7 ด้าน ได้แก่ การปฏิรูปภาษี การปฏิรูประบบราชการ การดึงดูดการลงทุนต่างชาติ การบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปสาธารณสุข เพื่อยกระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและลดภาระทางการคลังในระยะยาว รายงานได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจ (Paradigm Shift) และความจำเป็นในการมีเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจัง รายงานได้เสนอแนะให้รัฐบาลเร่งดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ รายงานฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนและมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต รายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงความซับซ้อนของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รายงานยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว
