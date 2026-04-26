สงครามสหรัฐ-อิสราเอล-อิหร่าน กับผลกระทบต่อตลาดทุนโลกในระยะยาว

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา/อิสราเอล กับอิหร่าน ต่อตลาดทุนโลกในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแนวโน้มการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆในปัจจุบัน
สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา/อิสราเอล กับอิหร่าน ที่ดำเนินมานานเกือบสองเดือนแล้ว ยังคงดูไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงในเร็ววัน แม้จะมีความพยายามจากนานาชาติให้มีการเจรจาเพื่อหาทางออก แต่การเจรจายังคงยืดเยื้อและไม่มีความชัดเจนในทิศทางที่จะยุติความขัดแย้งนี้ได้ ตลาดทุนโลก ที่เคยตกใจกับสงครามครั้งนี้และมีการปรับตัวของราคาสินทรัพย์ลงทุนต่างๆ อย่างรุนแรงในช่วงแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปและเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการในเดือนเมษายน ตลาดทุนส่วนใหญ่กลับออกอาการตื่นเต้นและเหมือนจะลืมไปกับผลกระทบด้านลบของสงครามในระยะปานกลางและระยะยาว ผู้ลงทุนระยะสั้นมุ่งเน้นไปที่การเทรดหุ้นรายวันและเพิกเฉยต่อ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ผู้ลงทุนระยะยาวอาจรู้สึกกำลังตกรถจากการที่ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ดัชนีความโลภและความกลัว (Greed & Fear Index) ของ CNN ที่เคยอยู่ในระดับ “กลัวสุดขีด” (Extreme Fear) ที่ระดับดัชนี 14 เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2569 ปรับตัวขึ้นมาเป็น “โลภ” (Greed) ที่ระดับ 66 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับความต้องการย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย (Safe Heaven Demand) ลดลงไปอย่างมาก ตลาดทุนในปัจจุบันถูกพาโดย Market Momentum ที่มีแรงส่งจากการ “บังคับซื้อ” หรือ Forced Buy ซึ่งเป็นการซื้อที่เกิดขึ้นเมื่อค่าความผันผวนของตลาดลดลงมาถึงระดับหนึ่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะชี้ไปว่าเป็นจุดที่ต้องซื้อ จึงมีผู้ลงทุนเข้าซื้อหลักทรัพย์ (ส่วนใหญ่เป็นหุ้นทุนและกองทุนหุ้นทุน) กันอย่างหนาแน่น แรงส่งของตลาดจะพากลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง (Risky Assets) ไปถึงไหน และแรงจะหมดลงเมื่อไร ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนทั้งหลายในตลาดด้วยว่ามีกลุ่มใหม่ๆเข้ามาร่วมวงด้วยไหม หากมีก็จะขยายเวลาของตลาดขาขึ้นไปได้อีกช่วงหนึ่ง หลังจากหมดข่าวดีเรื่องผลประกอบการ และไม่มีข่าวร้าย(มากขึ้น)เรื่องสงคราม แนะนำให้กระจาย การลงทุน ไปยังสินทรัพย์ต่างๆให้หลากหลาย แม้การกระจาย การลงทุน ในยุคสิบปีหลังนี้ ไม่ค่อยได้ลด ความเสี่ยง ลงมากเหมือนเดิม เนื่องจากสินทรัพย์ลงทุนในโลก เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น คือขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นมากขึ้นน้อย และขาลงก็ลงเหมือนกัน เพียงแต่ลงมากลงน้อย แต่หากเราถือว่าเป็นการกระจายโอกาสรับผลตอบแทน ก็จะทำให้เราไม่เสียโอกาส ดังนั้นสิ่งเดียวที่จะลด ความเสี่ยง ของพอร์ต การลงทุน ได้ในตอนนี้ คือเงินสดเงินฝาก หากเห็นว่าสถานการณ์ในช่วงเวลาข้างหน้าจะไม่ดี เราก็เพิ่มการถือครองเงินสดให้มากขึ้น หากเห็นว่าสถานการณ์จะปลอดโปร่ง เราก็ลดการถือครองเงินสดลง เพราะเงินสดมีมูลค่าเท่าเดิม (เว้นแต่กรณีที่อัตราเงินเฟ้อสูงจนอำนาจซื้อลดลงอย่างมาก) ในขณะที่ราคาสินทรัพย์ลงทุนอื่นๆมีโอกาสขึ้นหรือลงได้ตลอดเวลา ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของแต่ละสินทรัพย์ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ค.
ศ. 2016-2025) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างสินทรัพย์ต่างๆมีสูงจนน่าตกใจ ยกตัวอย่าง ดัชนี MSCI World ซึ่งใช้แทนการเคลื่อนไหวของหุ้นโลก มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์กับดัชนี S&P500 เกือบ 1.0 แปลว่าถ้า S&P500 ขึ้นไป 5% MSCI World ก็จะขึ้นไปด้วยประมาณ 5% ถ้าลง 3% ก็จะลงด้วยกัน 3% เป็นฝาแฝดเลยทีเดียว เปรียบเทียบกับสมัยก่อน ค่าจะอยู่ประมาณ 0.95 ถึง 0.97 แต่ในปีที่แล้ว คือปี 2025 ขึ้นไป 0.99 และค่าย้อนหลัง 10 ปี สูงจนปัดเศษได้เป็น 1.0 หรือเรียกว่า Perfectly Correlated ซึ่งตามทฤษฎีที่เรียนมานั้น ส่วนใหญ่การจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับเป๊ะ มักจะเป็นความสัมพันธ์กับตัวเอง ความสัมพันธ์ของตลาดหุ้นที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มอย่างมีนัยยะในปี 2025 โดยหุ้นตลาดเกิดใหม่ ซึ่งปกติไม่ค่อยสัมพันธ์กับ S&P500 สูงมากนัก (อยู่ที่ประมาณ 0.55 หรือ 55%ในช่วง 10 ปี) กลายเป็นมีความสัมพันธ์สูงถึง 0.92 หรือ 92% อีกตัวอย่างหนึ่งคือ หุ้นญี่ปุ่น โดยดัชนี Nikkei มีความสัมพันธ์กับ S&P500 ถึง 0.94 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ 10 ปีย้อนหลังของหุ้นญี่ปุ่นและ S&P500 เพิ่มเป็น 0.97 นอกจากนี้ การขึ้นลงของดัชนี S&P500 ยังมีค่าความสัมพันธ์กับทองคำเพิ่มขึ้นด้วย แม้ในปีที่แล้ว ค่าความสัมพันธ์จะอยู่เพียงระดับ 0.77 แต่ย้อนหลัง 10 ปี ค่าความสัมพันธ์สูงถึง 0.92 สรุปคือ ดัชนี S&P 500 มีอิทธิพลต่อตลาดสินทรัพย์ลงทุนอื่นๆของโลกมาก นักลงทุนสามารถใช้เป็นที่กระจายการลงทุนอีกประเภทหนึ่งแทนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้นทุนของโลก โดยปีที่แล้ว ได้ผลตอบแทน 16.39% ค่าความผันผวน 15.44% และสิบปีย้อนหลัง ได้ผลตอบแทน 234.9% มีค่าความผันผวนปีละ 14.99% หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง บทความนี้เป็นเพียงคำแนะนำกว้างๆ มิได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนหรือไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่กล่าวถึงแต่อย่างใ
