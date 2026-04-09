สงครามตะวันออกกลางฉุดเงินเฟ้อไทย! กสิกรไทยปรับประมาณการปี 2569 ขึ้นเป็น 3.4%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเตือนสงครามตะวันออกกลางเริ่มส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อไทย ปรับเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อปี 2569 ขึ้นเป็น 3.4% และคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกจะยังคงทรงตัวสูง ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและราคาสินค้าในประเทศ
ศูนย์วิจัย กสิกรไทย เปิดเผยว่า สงครามในตะวันออกกลางได้เริ่มส่งผลกระทบต่ออัตรา เงินเฟ้อ ของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยมีการปรับเพิ่มประมาณการอัตรา เงินเฟ้อ ทั่วไปสำหรับปี 2569 ขึ้นเป็น 3.4% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลพวงจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น รายงานระบุว่าในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 อัตรา เงินเฟ้อ ทั่วไปของไทยอยู่ที่ -0.
08% (YoY) ซึ่งแม้จะยังคงติดลบอยู่ แต่เป็นการติดลบในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ติดลบ -0.88% สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอก แม้ว่ามาตรการของภาครัฐจะพยายามควบคุมราคาพลังงานภายในประเทศก็ตาม จากการสำรวจพบว่าจากรายการสินค้าทั้งหมด 464 รายการในตะกร้าเงินเฟ้อ สัดส่วนของรายการสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 49.8% เมื่อเทียบกับ 47.6% ในเดือนก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ถึงผลกระทบในวงกว้างต่อราคาสินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดและประเมินแนวโน้มในอนาคตเพื่อหาแนวทางรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น\ในส่วนของภาคพลังงาน แม้ว่าดัชนีราคาพลังงานในเดือนมีนาคมจะยังคงปรับลดลงเล็กน้อยที่ -2.8% (YoY) เนื่องจากการอุดหนุนของภาครัฐที่ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ 29.94 บาทต่อลิตรจนถึงวันที่ 17 มีนาคม แต่สถานการณ์ในตลาดโลกกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลกโดยเฉลี่ยได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากถึง 38% (YoY) ซึ่งส่งผลให้หลังจากการสิ้นสุดมาตรการตรึงราคา ราคาน้ำมันในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องพึ่งพาพลังงานในการดำเนินงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ราคาเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องในลักษณะ Second-round effect ไปยังราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยเฉพาะราคาอาหารสำเร็จรูปและบริการขนส่ง ซึ่งต้องปรับตัวตามต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น การวิเคราะห์นี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยภายนอกและสถานการณ์ภายในประเทศ รวมถึงความจำเป็นในการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต\อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อในปี 2569 จะไม่เร่งตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนถึงระดับสูงสุดที่ 7.9% เหมือนในช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครนในปี 2565 เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลานั้น เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งตัวสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เศรษฐกิจไทยในปี 2569 อยู่ในภาวะชะลอตัว ทำให้แรงส่งจากผลกระทบทางอ้อมอาจไม่รุนแรงเท่าเดิม แม้ว่าสงครามในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ปัจจัยหลายประการ ทั้งมาตรการของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ภายในประเทศ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภา
เงินเฟ้อ สงครามตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจไทย กสิกรไทย
