สงครามตะวันออกกลางฉุดเงินเฟ้อไทย! กสิกรไทยปรับประมาณการปี 2569 ขึ้นเป็น 3.4%

สงครามตะวันออกกลางฉุดเงินเฟ้อไทย! กสิกรไทยปรับประมาณการปี 2569 ขึ้นเป็น 3.4%
📆4/9/2026 11:48 AM
📰Thansettakij
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเตือนสงครามตะวันออกกลางเริ่มส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อไทย ปรับเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อปี 2569 ขึ้นเป็น 3.4% และคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกจะยังคงทรงตัวสูง ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและราคาสินค้าในประเทศ

ศูนย์วิจัย กสิกรไทย เปิดเผยว่า สงครามในตะวันออกกลางได้เริ่มส่งผลกระทบต่ออัตรา เงินเฟ้อ ของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยมีการปรับเพิ่มประมาณการอัตรา เงินเฟ้อ ทั่วไปสำหรับปี 2569 ขึ้นเป็น 3.4% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลพวงจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น รายงานระบุว่าในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 อัตรา เงินเฟ้อ ทั่วไปของไทยอยู่ที่ -0.

08% (YoY) ซึ่งแม้จะยังคงติดลบอยู่ แต่เป็นการติดลบในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ติดลบ -0.88% สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอก แม้ว่ามาตรการของภาครัฐจะพยายามควบคุมราคาพลังงานภายในประเทศก็ตาม จากการสำรวจพบว่าจากรายการสินค้าทั้งหมด 464 รายการในตะกร้าเงินเฟ้อ สัดส่วนของรายการสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 49.8% เมื่อเทียบกับ 47.6% ในเดือนก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ถึงผลกระทบในวงกว้างต่อราคาสินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดและประเมินแนวโน้มในอนาคตเพื่อหาแนวทางรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น\ในส่วนของภาคพลังงาน แม้ว่าดัชนีราคาพลังงานในเดือนมีนาคมจะยังคงปรับลดลงเล็กน้อยที่ -2.8% (YoY) เนื่องจากการอุดหนุนของภาครัฐที่ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ 29.94 บาทต่อลิตรจนถึงวันที่ 17 มีนาคม แต่สถานการณ์ในตลาดโลกกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลกโดยเฉลี่ยได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากถึง 38% (YoY) ซึ่งส่งผลให้หลังจากการสิ้นสุดมาตรการตรึงราคา ราคาน้ำมันในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องพึ่งพาพลังงานในการดำเนินงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ราคาเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องในลักษณะ Second-round effect ไปยังราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยเฉพาะราคาอาหารสำเร็จรูปและบริการขนส่ง ซึ่งต้องปรับตัวตามต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น การวิเคราะห์นี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยภายนอกและสถานการณ์ภายในประเทศ รวมถึงความจำเป็นในการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต\อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อในปี 2569 จะไม่เร่งตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนถึงระดับสูงสุดที่ 7.9% เหมือนในช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครนในปี 2565 เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลานั้น เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งตัวสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เศรษฐกิจไทยในปี 2569 อยู่ในภาวะชะลอตัว ทำให้แรงส่งจากผลกระทบทางอ้อมอาจไม่รุนแรงเท่าเดิม แม้ว่าสงครามในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ปัจจัยหลายประการ ทั้งมาตรการของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ภายในประเทศ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภา

เงินเฟ้อ สงครามตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจไทย กสิกรไทย

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมปรับราคาขึ้น 3-5% รับต้นทุนวัสดุก่อสร้างพุ่งธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมปรับราคาขึ้น 3-5% รับต้นทุนวัสดุก่อสร้างพุ่งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเผยธุรกิจรับสร้างบ้านเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก เตรียมปรับราคาบ้านทั่วประเทศขึ้น 3–5% ตั้งแต่ปลายเมษายน 2569 พร้อมภาพรวมตลาดไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ยังทรงตัว และแผนขยายฐานสู่ภูมิภาค
Read more »

BEARHOUSE กางแผนอัปเดต 'PATCH 3.4' ปั้นธีม 'บ้านหมี today’s moment' บุกตลาดชานมไข่มุกเต็มสูบBEARHOUSE กางแผนอัปเดต 'PATCH 3.4' ปั้นธีม 'บ้านหมี today’s moment' บุกตลาดชานมไข่มุกเต็มสูบBEARHOUSE อัปเดต PATCH 3.4 พร้อมเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ ใน Year Theme “บ้านหมี today’s moment” ให้ทุกช่วงเวลาพัก มี BEARHOUSE อยู่ข้างๆ ปูพรมขยายครบ 100 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2569
Read more »

ข่าวดี! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนเมษายน 2569 โอน 10 เมษายน พร้อมเงื่อนไขข่าวดี! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนเมษายน 2569 โอน 10 เมษายน พร้อมเงื่อนไขประกาศ! เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2569 จำนวน 600 บาท จะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 พร้อมแจ้งเงื่อนไขสำหรับเด็กที่เกิดในเดือนต่างๆ
Read more »

โบรกฯ คาด 'กำไร บจ.' โต 5% ไตรมาส 1/69 หนุนด้วย 'พลังงาน-อิเล็กฯ-ไอที'โบรกฯ คาด 'กำไร บจ.' โต 5% ไตรมาส 1/69 หนุนด้วย 'พลังงาน-อิเล็กฯ-ไอที'นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรบริษัทจดทะเบียน (บจ.) จะเติบโต 5% ในไตรมาสแรกของปี 2569 โดยมีกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และไอที เป็นแรงหนุนหลัก จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคส่วนต่างๆ
Read more »

สุวรรณภูมิคาดเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 2569 พุ่งกว่า 11,000 เที่ยวบิน พร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารสุวรรณภูมิคาดเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 2569 พุ่งกว่า 11,000 เที่ยวบิน พร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดการณ์เที่ยวบินช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพิ่มขึ้นกว่า 11,000 เที่ยวบิน พร้อมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการให้บริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงเปิดบริการจอดรถฟรี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
Read more »

BCP ย้ำธรรมาภิบาลก่อน AGM 10 เม.ย. เปิดข้อมูลโปร่งใส ชูสิทธิผู้ถือหุ้นกำหนดอนาคตBCP ย้ำธรรมาภิบาลก่อน AGM 10 เม.ย. เปิดข้อมูลโปร่งใส ชูสิทธิผู้ถือหุ้นกำหนดอนาคตก่อนศึกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 10 เมษายน 2569 'บางจาก (BCP)' เดินหน้าธรรมาภิบาลเต็มรูปแบบ เปิดข้อมูลครบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงบนพื้นฐานข้อเท็จจริง...
Read more »



