ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้เกิดค่าใช้จ่ายทางทหารที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับความสับสนในการประเมินต้นทุนที่แท้จริง สมาชิกสภาคองเกรสกำลังพยายามตรวจสอบความโปร่งใสและรับผิดชอบของรัฐบาล
ความกระหาย สงคราม ของนายเฮกเซธ รัฐมนตรี สงคราม และนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้นำพาประเทศเข้าสู่ความขัดแย้งกับ อิหร่าน อย่างรวดเร็วและขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง การดำเนินการดังกล่าวได้จุดประกายให้สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาให้ข้อมูลและตอบคำถาม แต่สิ่งที่ปรากฏกลับเป็นความสับสนอลหม่าน เนื่องจากผู้ถูกสอบสวนแต่ละคนให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันอย่างน่าตกใจ ทั้งในส่วนของตัวเลข ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดของเหตุการณ์ รัฐมนตรีพีทและพลเอกเคน ประธานเสนาธิการทหารร่วม ได้ให้การว่า หากต้องการให้การดำเนินงานทางทหารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเพิ่ม งบประมาณ ทางทหารอีก 1.
5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 48.8 ล้านล้านบาท ในขณะเดียวกัน สมาชิกสภาคองเกรสได้เรียกเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประเมินภายในมาสอบถามถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทำสงครามกับอิหร่าน ซึ่งได้รับคำตอบที่หลากหลายและไม่ตรงกัน บางหน่วยงานประเมินค่าใช้จ่ายไว้ที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1.6 ล้านล้านบาท แต่บางหน่วยงานกลับให้ข้อมูลที่คลุมเครือและพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคำถามอย่างชัดเจน โดยอ้างถึงความจำเป็นในการรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระสุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เสียหายเข้าในการคำนวณด้วย เมื่อถูกกดดันให้ระบุรายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ก็ตอบอย่างเลี่ยงๆ ว่า เช่น โดรน MQ-9 Reaper ที่ถูกยิงตกไปแล้ว 24 ลำ และเมื่อถูกถามถึงมูลค่าความเสียหาย เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธที่จะให้ตัวเลขที่ชัดเจน และบอกให้ผู้ถามคำนวณเอง โดยระบุว่าราคาของโดรนแต่ละลำมีมูลค่าต่ำสุดอยู่ที่ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 976 ล้านบาท สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนเมื่อนายจูลส์ เฮิร์สท ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกำลังพลและกิจการกำลังสำรอง ทบวงทหารบก ยอมรับว่าการประเมินค่าใช้จ่ายทางทหารเป็นเรื่องยาก เนื่องจากกองทัพสหรัฐฯ ได้รับความเสียหายอย่างหนักในตะวันออกกลาง และยังไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการบูรณะฐานทัพต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ยอดรวมที่จูลส์ เฮิร์สท และผู้ให้การคนอื่นๆ พยายามนำเสนอต่อสมาชิกสภาคองเกรสคือ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 8.1 แสนล้านบาท แต่สำนักข่าวต่างๆ ที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้ทำการรวบรวมข้อมูลและประเมินค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และพบว่าตัวเลขที่แท้จริงสูงกว่าที่กองทัพสหรัฐฯ แจ้งไว้มาก โดยซีเอ็นเอ็น สำนักข่าวโทรทัศน์ระดับโลกของสหรัฐฯ ประเมินว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1.3-1.6 ล้านล้านบาท สมาชิกสภาทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ต่างก็พยายามไล่บี้ผู้ให้การอย่างเข้มงวด โดยนายคริส คูนส์ วุฒิสมาชิกจากรัฐเดลาแวร์ ถึงกับกล่าวว่า “ผมมั่นใจว่าตัวเลขที่คุณให้มานั้นต่ำเกินไป” ทั้งหมดพยายามที่จะทำความเข้าใจถึงปริมาณกระสุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถูกใช้ไป ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประเมินสถานการณ์ผิดพลาด โดยเชื่อว่าการทำสงครามกับอิหร่านเพียงวันเดียวจะสามารถกำจัดผู้นำประเทศได้ทั้งหมด และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคนของสหรัฐฯ (โดยมองว่าค่าใช้จ่ายทางการทหารเป็นต้นทุนในการเข้าถึงทรัพยากรของอิหร่าน) แต่ในความเป็นจริง กระสุน ระเบิด และขีปนาวุธในคลังของสหรัฐฯ ได้ลดลงอย่างมาก และการผลิตใหม่ต้องใช้เวลานานหลายปี ทำให้ผู้ถูกสอบสวนให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกัน เมื่อสมาชิกสภาคองเกรสพูดถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น รัฐมนตรีสงคราม นายเฮกเซธ ได้ตอบโต้ด้วยคำถามว่า “ผมอยากจะถามคุณตรงๆ ว่าคุณจะยอมจ่ายเท่าไหร่เพื่อไม่ให้อิหร่านมีนิวเคลียร์” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทรัมป์และรัฐมนตรีต่างๆ มักใช้เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยอ้างว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นคุ้มค่า เพราะสามารถยับยั้งอิหร่านจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ มาร์ค คูเชียน ที่ปรึกษาอาวุโสของศูนย์เพื่อการศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศ มองว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงน่าจะสูงกว่าที่เปิดเผยออกมามาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายแฝงอีกมากมาย และไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสงครามเท่านั้นที่ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน ประชาชนทั่วไปต้องการให้สงครามยุติลง เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่กลับมาเป็นปกติ แต่ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีสงครามจะมุ่งมั่นที่จะทำสงครามตามความต้องการของตนเอง โดยไม่สนใจผลกระทบต่อประชาชนชาวอเมริกั
