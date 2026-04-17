สงครามตะวันออกกลาง: สัญญาณอันตรายสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 และผลกระทบต่อไทย

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่อเค้าลุกลามไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 พันธมิตรหลักของสหรัฐฯ ไม่ให้การสนับสนุนเต็มที่ ขณะที่ไทยควรเร่งเตรียมรับมือวิกฤติเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้จุดประกายความกังวลทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งระหว่างสองชาตินี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่า การดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับอดีต ครั้งหนึ่ง สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการทำสงครามในอิรัก โดยอาศัยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพันธมิตร แต่การเผชิญหน้ากับ อิหร่าน ในครั้งนี้
กลับพบกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง แม้แต่ภายในประเทศสหรัฐฯ เอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานความมั่นคงบางส่วน ก็ยังไม่เห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายดังกล่าว พันธมิตรหลักของสหรัฐฯ อย่างสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วมกับสหรัฐฯ ในการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ หรือการใช้กำลังทหารเรือปิดกั้นท่าเรือของอิหร่าน เหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือ พันธมิตรเหล่านี้ตระหนักดีว่า ช่องแคบฮอร์มุซเปรียบเสมือนปราการด่านสุดท้ายของอิหร่าน หากสหรัฐฯ สามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ นั่นหมายถึงการยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามของอิหร่าน ซึ่งจะนำไปสู่การต่อสู้ที่รุนแรงถึงที่สุด และสิ่งที่ทั่วโลกวิตกกังวลมากที่สุดคือ การใช้อาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งอาจเป็นการจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สาม ประเทศมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งอย่างจีน รัสเซีย และอินเดีย คงจะไม่ยอมอยู่เฉย ปล่อยให้สหรัฐฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการทหารได้โดยง่าย การกล่าวอ้างของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการที่อิหร่านกำลังแอบผลิตอาวุธนิวเคลียร์ อาจทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลุดปากแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์นี้ หากอิหร่านถูกบีบจนจนมุมจนไม่มีทางถอยอีกต่อไป สหรัฐฯ อาจจะได้เห็นของจริงว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์จริงหรือไม่ ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งเป็นเพียงประเทศเล็กๆ ในเวทีโลก การแสดงบทบาทที่โดดเด่นในการเจรจายุติความขัดแย้งอาจไม่ใช่เรื่องที่สมควรนัก การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่จำเป็นอาจกลายเป็นการนำปัญหามาสู่บ้านโดยไม่คาดคิด แม้แต่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในเวทีการประชุม ก็ยังไม่กล้าแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวมากนัก รัฐบาลไทยควรเร่งหาแนวทางรับมือกับคลื่นวิกฤติลูกใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบไม่น้อยไปกว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น หากประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน จะมีทางออกอย่างไร เรื่องเหล่านี้ต้องมีการเตรียมการตั้งแต่วันนี้ แทนที่จะพึ่งพาผู้อื่นตลอดไป เราควรถามตัวเองว่ามีแหล่งน้ำมันสำรองในประเทศอยู่ที่ใดบ้าง และจะมีวิธีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร นอกจากนี้ ควรมีมาตรการประหยัดพลังงานภายในประเทศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกอย่างไร เพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรม และจะหาแหล่งพลังงานทดแทนจากที่ไหนได้บ้าง ควรมีการจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ทันสมัย ไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์แบบไดโนเสาร์ 20 ปีที่ล้าสมัยไปแล้ว อุตสาหกรรมการบินก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เที่ยวบินที่หายไปพร้อมกับผู้โดยสารจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของอุตสาหกรรมนี้ รัฐบาลไม่ควรมัวแต่คิดถึงการรักษาภาพลักษณ์ โดยอ้างว่าน้ำมันมีเพียงพอและรัฐบาลสามารถรับมือได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารความจริงทั้งหมดกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และประชาชนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หรือเล่นสนุกไปวันๆ โดยไม่รู้ร้อนรู้หนาว ความซับซ้อนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างจากการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน กำลังก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างยิ่งยวดต่อเสถียรภาพของโลก การวิเคราะห์แนวโน้มชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งในครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่ใหญ่กว่าเดิม สหรัฐฯ ซึ่งเป็นมหาอำนาจของโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศในภูมิภาค การรุกรานอิรักในอดีตนั้น ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากพันธมิตร แต่สถานการณ์ปัจจุบันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง แม้แต่ในสหรัฐฯ เอง ก็ยังมีความเห็นที่แตกแยกออกไปในหมู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงบางส่วน ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการจัดการกับอิหร่าน พันธมิตรหลักอย่างสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า จะไม่เข้าร่วมในการปฏิบัติการทางทหารที่สหรัฐฯ กำลังพิจารณา เช่น การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ หรือการใช้กำลังทางเรือเพื่อปิดกั้นการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือของอิหร่าน เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนี้มาจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่า ช่องแคบฮอร์มุซเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งยวดต่ออิหร่าน การที่สหรัฐฯ สามารถควบคุมช่องแคบนี้ได้ หมายถึงการปิดล้อมและกดดันอิหร่านอย่างหนัก จนอาจนำไปสู่การต่อต้านอย่างถึงที่สุด การเผชิญหน้าในระดับนี้ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้อาวุธร้ายแรง และสิ่งที่น่าหวาดหวั่นที่สุดคือความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งอาจจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นมาได้ ประเทศมหาอำนาจอื่นๆ เช่น จีน รัสเซีย และอินเดีย คงจะไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์บานปลายไปจนสหรัฐฯ บรรลุเป้าหมายทางการทหารได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ หากอิหร่านถูกบีบคั้นจนจนมุม สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเปิดเผยศักยภาพทางนิวเคลียร์ที่แท้จริง ซึ่งสหรัฐฯ เคยกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอยู่ สำหรับประเทศไทย การมีบทบาทที่โดดเด่นในการแก้ไขวิกฤตการณ์ระดับโลกเช่นนี้ อาจไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม และอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ การเข้าไปพัวพันโดยตรงอาจกลายเป็นการชักนำปัญหาเข้ามาสู่ประเทศโดยไม่จำเป็น แม้แต่ประเทศเจ้าภาพการประชุมอย่างฟิลิปปินส์ ก็ยังคงแสดงความระมัดระวังในการแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน รัฐบาลไทยจึงควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะมีผลกระทบไม่แตกต่างจากภัยคุกคามทางอาวุธนิวเคลียร์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกกำลังจะเกิดขึ้นอย่างพลิกผัน ตัวอย่างเช่น หากประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลนน้ำมัน จะมีทางออกอย่างไร เรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ แทนที่จะพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอกเพียงอย่างเดียว เราต้องประเมินว่ามีแหล่งน้ำมันสำรองภายในประเทศอยู่ที่ใดบ้าง และจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีมาตรการประหยัดพลังงานภายในประเทศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก เพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรม และควรศึกษาหาแหล่งพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ รัฐบาลควรเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความเป็นจริง มากกว่าการยึดติดกับแผนเก่าที่ล้าสมัย เช่น แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อสถานการณ์โลก ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ การสูญเสียเที่ยวบินจำนวนมากบ่งชี้ถึงผลกระทบที่รุนแรง รัฐบาลไม่ควรละเลยความจริง ด้วยการพยายามรักษาภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว โดยการกล่าวอ้างว่าสถานการณ์ยังคงปกติ หรือรัฐบาลสามารถควบคุมได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารความจริงทั้งหมดกับประชาชนอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริง และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึง แทนที่จะแสดงออกอย่างไม่ใส่ใจ หรือไม่รับรู้ถึงความรุนแรงของสถานการณ
