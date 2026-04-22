การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางต่อการจัดระเบียบโลกยุคใหม่ และสถานการณ์ความขัดแย้งที่ซับซ้อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นที่บทบาทของมหาอำนาจและการแทรกแซงจากต่างชาติ
ในวันที่ 25 เมษายน 2026 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ จะเป็นเจ้าภาพการบรรยายพิเศษโดย ร. ต. อ. ดร.
นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ในหัวข้อ ‘เหตุการณ์สงครามตะวันออกกลางมีผลต่อมหาอำนาจในการจัดระเบียบในโลกยุคใหม่’ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการองค์การยุคใหม่ และการบริหารการค้าและการเมือง การบรรยายจะจัดขึ้นระหว่างเวลา 13:00-16:00 น.
ณ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกริก ในยุคปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากสำนักข่าวหลายแห่งมักจะนำเสนอข่าวที่คล้ายคลึงกัน ขาดการสืบสวนเชิงลึกที่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและอาศัยความสามารถขององค์กรระดับชาติในการรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายระหว่างประเทศ สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือการต่อสู้ทางอิทธิพลระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างอิทธิพลของชาวยิวและอิสลามในประเทศไทย ซึ่งเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ยากต่อการรับรู้สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริง แต่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2026 หน่วย NIA (National Investigation Agency) ของอินเดียได้จับกุมชาวอเมริกัน 1 คน และชาวอูเครน 6 คน ในรัฐมิโซรัม เนื่องจากเข้าไปในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนที่จะลักลอบข้ามแดนไปยังรัฐชิน ประเทศพม่า เพื่อทำการฝึกอบรมกลุ่มชาติพันธุ์และกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพม่า การฝึกอบรมดังกล่าวเน้นที่การใช้โดรนในการทำสงคราม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมในการปฏิบัติการทางทหาร หน่วยข่าวกรองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทราบเรื่องนี้หลังจากที่ NIA ของอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัยได้สำเร็จ รัฐบาลอินเดียได้ใช้กฎหมาย UAPA (ต่อต้านการก่อการร้าย) ในการจับกุม ในขณะที่รัฐบาลยูเครนภายใต้การนำของประธานาธิบดีเซเลนสกี ปฏิเสธความเกี่ยวข้องและยืนยันว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าพลเมืองยูเครนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในพม่าและอินเดีย อย่างไรก็ตาม เซเลนสกีพยายามที่จะแสดงศักยภาพของยูเครนในด้านการใช้โดรนในการทำสงคราม เพื่อดึงดูดความสนใจจากสหรัฐฯ และมหาอำนาจอื่นๆ สถานการณ์ในพม่ามีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นพื้นที่สู้รบที่รุนแรง เนื่องจากกองทัพพม่ามีความได้เปรียบในด้านอาวุธหนัก ในขณะที่ชาวอเมริกันและยูเครนพยายามที่จะส่งเสริมการใช้โดรนและระเบิดขนาดเล็กในการทำสงครามกองโจร กลุ่มคนเหล่านี้ได้เรียนรู้จากวิธีการของอิหร่านในการต่อสู้กับสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยใช้การโจมตีแบบ swarm หรือการส่งโดรนจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ พื้นที่ชายแดนระหว่างอินเดียและจีนกำลังกลายเป็นฐานฝึกอาวุธที่น่ากังวล หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงในภูมิภาคนี้ หลายประเทศกำลังปลดทหารออกจากราชการเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง แต่ในความเป็นจริงแล้วทหารที่ถูกปลดอาจไปทำงานให้กับบริษัทสายลับที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทางทหาร แม็ทธิว แอรอน แวนไดก์ อดีตทหารอเมริกันที่ถูกจับกุม อ้างว่าเขาเป็นเพียงสมาชิกขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ต้องการต่อสู้กับระบบกดขี่ของรัฐบาลพม่า ภายใต้ชื่อองค์กร SOLI (Sons of Liberty International) ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี 1765 ในการต่อต้านการเก็บภาษีของอังกฤษและก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์มีความซับซ้อนกว่านั้นมาก และต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจถึงแรงจูงใจและเป้าหมายที่แท้จริงของผู้เกี่ยวข้อง ผู้เขียนมีความเชื่อมั่นว่าอินเดีย จีน และรัสเซีย จะสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได
