สงครามตะวันออกกลางฉุดสงกรานต์ 2569: ราคาน้ำมันพุ่ง-ท่องเที่ยวซบเซา

เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 คาดการณ์ว่าการเฉลิมฉลองจะซบเซาลง ผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการท่องเที่ยว
เทศกาล สงกรานต์ ปี 2569 คาดว่าจะมีการเฉลิมฉลองที่ไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สงครามเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้ร่วมกันโจมตีอิหร่าน ซึ่งเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งครั้งใหญ่
อิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไทย ราคาดีเซลพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ บางช่วงราคาเกินกว่าลิตรละ 50 บาท สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ก่อนหน้านี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการประเมินพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ถึง 58.2% ไม่ได้วางแผนที่จะเล่นน้ำสงกรานต์ ในขณะที่ 41.8% ยังคงตั้งใจจะเล่นน้ำสงกรานต์ต่อไป อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36.5% ระบุว่าเตรียมลดค่าใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์ลงจากเดิม ในขณะที่ 42.7% วางแผนที่จะใช้จ่ายเท่าเดิม
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคคือราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ราคาของสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้น และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวที่ไม่คึกคัก (Low Season) อยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้ภาคการท่องเที่ยวไทยมีความหวังที่จะพึ่งพาการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2569 แต่สถานการณ์ปัจจุบันอาจทำให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นไปได้ยากขึ้น สมาคมโรงแรมไทยระบุว่า ยอดจองห้องพักในเมืองท่องเที่ยวหลักๆ นั้น ภูเก็ตมียอดจองที่ดีที่สุด ในขณะที่เชียงใหม่กำลังเผชิญกับวิกฤติอย่างหนักจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่รุนแรง ซึ่งซ้ำเติมผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้น
สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้น แม้ว่าจะมีการเจรจาเพื่อหาทางออกในการหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ประเทศปากีสถานเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 การเจรจาใช้เวลานานถึง 21 ชั่วโมง แต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากอิหร่านปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขของสหรัฐฯ รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าในประเด็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยังคงทำให้วิกฤติพลังงานอยู่ในภาวะที่น่ากังวล
เจดี แวนซ์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาแสดงความเห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นข่าวร้ายสำหรับอิหร่านมากกว่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับสหรัฐฯ สถานการณ์โดยรวมบ่งชี้ถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวและภาคพลังงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
สงกรานต์ สงครามตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
