สงขลาอบรมครู300คนใช้AIกับGPAS5Stepsลดภาระครูพัฒนานวัตกรเด็ก
เทศบาลนครสงขลาและสถาบันพว.จัดอบรมครู300คนใช้แอปPWPlusผสานAIกับGPAS5Stepsลดเวลาเตรียมการสอนช่วยเลื่อนวิทยฐานะง่ายพัฒนานวัตกรเด็กยุคดิจิทัล
เทศบาลนครสงขลา จัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 300 คน โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือ พว. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือ AI เข้ามาสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการรวมตัวของครูจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเพื่อเรียนรู้เครื่องมือใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดภาระงานเอกสารที่ไม่จำเป็น
แอปPWPlusผสานAIลดขั้นตอนเตรียมสอนครู
ปัญหาหลักที่ครูประสบอยู่ในปัจจุบันคือการนำหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดต่างๆ มาสังเคราะห์เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาเตรียมการสอนนาน ดังนั้นสถาบัน พว. จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน PW Plus ขึ้นมาเพื่อช่วยครูแก้ปัญหาเหล่านี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวทำหน้าที่เป็นระบบรวมศูนย์ที่รวบรวมแผนการจัดประสบการณ์ แผนกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน ชุดคำถามกระตุ้นการคิด ภาพสามมิติ หรือ 3D รวมถึงโปรแกรมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไว้ในที่เดียว ทำให้ครูสามารถเข้าถึงสื่อและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้นAlso readพีพี กฤษฏ์ เผยพระเอกใหม่ MV รางวัลชนะเลิก คือ กร PROXIE พร้อมปล่อยเพลงเศร้าวันที่ 19 พ.ย.
การนำ PW Plus มาใช้ช่วยให้ครูลดภาระการค้นคว้าและเตรียมเอกสารลงได้อย่างมาก เนื่องจากระบบมีข้อมูลและเครื่องมือพร้อมใช้งานทันที เมื่อครูใช้เวลาเตรียมการสอนน้อยลง ย่อมมีเวลามากขึ้นในการดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาการศึกษาที่ต้องการให้เด็กสามารถคิดเป็น ทำเป็น และสร้างนวัตกรรมได้จริง rather than just memorizing facts.
GPAS5Stepsรากฐานสำคัญการเลื่อนวิทยฐานะ
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ระบุว่า กระบวนการ GPAS 5 Steps หรือ Gathering, Processing, Applying 1, Applying 2, Self-Regulating ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นให้เด็กคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ แต่ยังถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ครูขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเมื่อครูจัดการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการนี้ ย่อมจะเกิดแผนการสอน กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักเรียนที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินได้โดยตรง
แนวคิดนี้ช่วยให้ครูไม่จำเป็นต้องสร้างภาระจัดทำผลงานแยกจากการสอนตามปกติ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะที่กำหนด เป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือวิทยฐานะ แต่คือการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็น นวัตกร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงอาชีพได้ตามช่วงวัยของแต่ละบุคคล
สนับสนุนนโยบายเทศบาลเตรียมครูสู่ยุคดิจิทัล
ดร.หาญชัย ผลบุญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ระบุว่า การอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเทศบาลนครสงขลา โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเจเนอเรชันแอลฟา หรือ Gen Alpha ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI อย่างใกล้ชิด การสนับสนุนให้ครูใช้ PW Plus ช่วยสืบค้นข้อมูลและสื่อการสอนจากแหล่งเดียว จะลดขั้นตอนการทำงานลงอย่างมาก และทำให้ครูสามารถนำผลงานที่เกิดจากกระบวนการ GPAS 5 Steps เข้าสู่ระบบประกอบการประเมินวิทยฐานะได้อย่างราบรื่น
นางนรมล ศรีสุวรรณ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา กล่าวเสริมว่า เทศบาลให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำ AI มาพัฒนาการศึกษา โดยมองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการจัดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง โดยแอปพลิเคชัน PW Plus เป็นเครื่องมือที่ครูสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาเป็นไปอย่างเท่าเทียม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์O-NETสร้างนวัตกรเยาวชน
กิจกรรมตลอดทั้งวันของการอบรมประกอบด้วยหลายภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning เพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับ O-NET การใช้ PW Plus ร่วมกับ AI ในการผลิตสื่อและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกจัดทำแผนการเรียนรู้จริงในห้องอบรม เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ทันทีหลังจากจบการอบรม
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเรียนรู้ของไทยอย่างจริงจัง เมื่อมีการขับเคลื่อนกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps จากต้นแบบในโรงเรียนราชวินิตสู่โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช เพื่อปลุกพลังเยาวชนให้เป็นนวัตกรแห่งอนาคต ภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่แข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผลการทดสอบ PISA และ O-NET ไม่ใช่โจทย์ที่ยากอีกต่อไป
Get an alert when there is news on EducationFollow Education