สงกรานต์บรรทัดทอง 'Water Street 2026' กลับมาแล้ว! เล่นน้ำฟรี กิน-เที่ยว-ดูคอนเสิร์ตมันส์ๆ 3 วันเต็ม

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่! 'สงกรานต์ถนนบรรทัดทอง Water Street 2026' กลับมาอีกครั้ง พร้อมมอบประสบการณ์เล่นน้ำ กินอาหารอร่อย และชมคอนเสิร์ตฟรีตลอด 3 วัน ณ จุฬาฯ ซอย 5
เตรียมตัวให้พร้อม! สงกรานต์ ปีหน้า (2569) เตรียมพบกับงาน “ สงกรานต์ ถนน บรรทัดทอง Water Street 2026 ” ที่จะกลับมาสร้างความสนุกสนานอีกครั้ง ณ จุฬาฯ ซอย 5 งานนี้เนรมิตพื้นที่ 2 บล็อกให้กลายเป็นสวนน้ำกลางกรุง มอบประสบการณ์ สงกรานต์ ที่ไม่เหมือนใคร ให้คุณได้ “ เล่นน้ำ ได้ กินต่อได้” ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 เมษายน 2569\พบกับไฮไลท์เด็ดมากมายที่จะทำให้ สงกรานต์ ของคุณเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม เริ่มต้นด้วย water playground ขนาดใหญ่ที่มีอุโมงค์น้ำ (water tunnel) สุดอลังการ, water tower
ที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณงาน และจุดเติมน้ำฟรีตลอดแนวถนน เพื่อให้คุณได้เล่นน้ำกันอย่างจุใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหมด! นอกจากนี้ อิ่มอร่อยไปกับอาหารสตรีทฟู้ดมากมายจากร้านค้าชื่อดังย่านบรรทัดทอง ที่ยกขบวนกันมาให้คุณได้ลิ้มลองความอร่อยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว, อาหารหวาน, เครื่องดื่มเย็นชื่นใจ หรือของว่างทานเล่น ก็มีให้เลือกสรรอย่างจุใจ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสุดชิลล์\และที่พลาดไม่ได้คือ ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายตลอดทั้ง 3 วัน! เตรียมตัวพบกับ FLI:P, MINDY, VVV, ALTERS และศิลปินอีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับคุณตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ งานนี้เข้าฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อม, เตรียมชุดให้เปียก และเตรียมใจให้สนุก แล้วมาสัมผัสประสบการณ์สงกรานต์ที่ “บรรทัดทอง Water Street 2026” ที่จุฬาฯ ซอย 5 กันได้เลย งานนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมากับเพื่อน, ครอบครัว, หรือคนรู้ใจ ก็สนุกได้แน่นอน มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ในเทศกาลสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยความสุข, เสียงหัวเราะ, และความสนุกสนานไปด้วยกัน อย่าลืมปักหมุดไว้เลย! 12-14 เมษายน 2569 ที่ จุฬาฯ ซอย 5\เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม “สงกรานต์ถนนบรรทัดทอง Water Street 2026” กลับมาพร้อมความสนุกสุดเหวี่ยง เล่นน้ำ กินอาหารอร่อย และฟังดนตรีมันส์ๆ ฟรี! พบกันที่จุฬาฯ ซอย 5 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569 งานนี้จัดเต็มทั้งน้ำ, อาหาร, และดนตรี รับประกันความสนุกแบบจัดเต็มตลอด 3 วัน! เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกัน
