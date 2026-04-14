สงกรานต์นี้! เฮลิคอปเตอร์ ทส. ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตจากแม่ฮ่องสอน สู่เชียงใหม่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สนับสนุนภารกิจช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินจากแม่ฮ่องสอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเข้ารักษาตัวที่เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาล สงกรานต์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการอย่างเร่งด่วนให้หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนภารกิจ การแพทย์ฉุกเฉิน โดยส่ง เฮลิคอปเตอร์ เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตจากพื้นที่ห่างไกลในจังหวัด แม่ฮ่องสอน เพื่อนำตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด เชียงใหม่ การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวและอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยได้ง่าย
รายงานจากศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเมื่อเวลา 15.30 น. ให้ประสานงานและสนับสนุนภารกิจในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินรายหนึ่ง ซึ่งมีภาวะหัวใจขาดเลือด และจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนจากโรงพยาบาลในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากได้รับคำสั่ง เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 5120 พร้อมด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกเดินทางจากศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาคเหนือในเวลา 15.55 น. มุ่งหน้าไปยังค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง ซึ่งเป็นจุดนัดพบเพื่อรับผู้ป่วย โดยมีทีมแพทย์และรถพยาบาลจากหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมรอรับอยู่แล้ว
เมื่อเฮลิคอปเตอร์เดินทางไปถึงจุดหมาย ทีมแพทย์ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นเครื่องอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดตลอดการเดินทาง หลังจากนั้น เฮลิคอปเตอร์ได้บินตรงไปยังจุดจอดชั่วคราวกองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์และรถพยาบาลรอรับ เพื่อนำผู้ป่วยส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อทันที ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยในครั้งนี้ใช้เวลาบินรวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 40 นาที และแล้วเสร็จในเวลา 17.30 น. เฮลิคอปเตอร์ได้เดินทางกลับไปยังศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาคเหนืออย่างปลอดภัย การปฏิบัติการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความสามารถในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีแก่ประชาชน แม้ในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลสำคัญอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อน ดังนั้น การเตรียมพร้อมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน
นอกจากนี้ การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ยังเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตา
