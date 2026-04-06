สงกรานต์นี้ รูดบัตรให้คุ้ม! เผยเคล็ดลับจัดการหนี้ ไม่ให้ 'กระเป๋าแฟ่บ' หลังเทศกาล

สงกรานต์นี้ รูดบัตรให้คุ้ม! เผยเคล็ดลับจัดการหนี้ ไม่ให้ 'กระเป๋าแฟ่บ' หลังเทศกาล
📆4/6/2026 3:17 AM
📰Thairath_News
เปิดเผยเทคนิคการใช้บัตรเครดิตช่วงสงกรานต์ให้คุ้มค่า ไม่ให้เป็นหนี้หลังเทศกาล พร้อมเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่เปลี่ยนไป

ก่อนเทศกาล สงกรานต์ ปีนี้ หลายคนอาจต้องเผชิญกับภาวะ 'กระเป๋าแฟ่บ' มากกว่าที่คาดคิด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ข้าวของแพงขึ้น และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ดูเหมือนจะชะลอตัวลง ทำให้ผู้คนต้องรัดเข็มขัดมากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ทำการสำรวจและพบว่า คนไทยในปี 2569 มีแนวโน้มที่จะประหยัดมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุด การใช้จ่าย โดยสิ้นเชิง พวกเขาหันมาให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าใน การใช้จ่าย มากขึ้น

ลดการใช้จ่ายในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น สินค้าแบรนด์หรู (Luxury Fashion) และร้านอาหาร Fine Dining ซึ่งยอดใช้จ่ายในหมวดเหล่านี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตรงกันข้าม ยอดใช้จ่ายกลับไปเพิ่มขึ้นในร้านอาหาร Fast Food ซึ่งเติบโตถึง 9% นอกจากนี้ ในหมวดสุขภาพ ยอดใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ก็ลดลง แต่โรงพยาบาลรัฐบาลกลับมียอดใช้จ่ายเติบโตขึ้นถึง 7% ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภค และความต้องการทางเลือกในการชำระเงินที่คุ้มค่ากว่าเดิม\นอกจากนี้ 'เทรนด์การผ่อนชำระ' ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคไม่ได้หยุดซื้อสินค้า แต่หันมาเลือกใช้การผ่อนชำระแทนการจ่ายเต็มจำนวน เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายคนมีแผนจะใช้จ่ายอย่างเต็มที่ การใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่าในช่วงสงกรานต์จึงไม่ใช่แค่การรูดแลกพอยต์ แต่เป็นการ 'คุมเกม' เพื่อไม่ให้เกิดหนี้สินพอกพูนหลังจบเทศกาล มี 4 เทคนิคจัดการหนี้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ได้แก่ 1. การวางแผน 'งบประมาณสงกรานต์' และการตั้งค่าวงเงินจำกัด ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ควรกำหนดเพดานการใช้จ่ายที่ชัดเจน เช่น กำหนดว่า จะใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท แล้วแบ่งเงินจำนวนนี้ใส่บัญชีออมทรัพย์แยกไว้ต่างหาก เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน สำหรับบัตรเครดิต สามารถเข้าไปตั้งค่าวงเงินชั่วคราว (Daily Limit) ในแอปพลิเคชัน เพื่อจำกัดวงเงินการใช้จ่ายในแต่ละวัน วิธีนี้จะช่วยป้องกันการ 'รูดเพลิน' หรือการตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่เกินความจำเป็นในช่วงบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง 2. การสร้างวินัยในการออมเงินทุกครั้งที่ใช้จ่าย เมื่อรูดบัตรเครดิต ควรโอนเงินสดจำนวนเท่ากับยอดที่รูดไปเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์แยกต่างหาก เช่น บัญชีเงินฝากดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูง วิธีนี้จะช่วยให้เห็นยอดเงินคงเหลือที่แท้จริง และเมื่อถึงกำหนดชำระบิล จะมีเงินพร้อมจ่ายเต็มจำนวนโดยไม่ต้องไปหยิบยืมจากที่อื่น 3. การหลีกเลี่ยง 'กับดักดอกเบี้ย' และการจ่ายขั้นต่ำ ดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัตรเครดิต หากจ่ายช้ากว่ากำหนด หรือจ่ายเพียงขั้นต่ำ จะต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 16% ต่อปี หากมียอดค้างชำระ 30,000 บาท แล้วจ่ายเพียงขั้นต่ำ ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณตั้งแต่วันแรกที่รูดซื้อสินค้า นอกจากนี้ หากจ่ายช้า ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้ (ประมาณ 50-100 บาทต่อรอบบิล) และค่า VAT 7% เพิ่มเติม 4. การเลือก 'ผ่อน 0%' อย่างมีกลยุทธ์ หากมีความจำเป็นต้องซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ เช่น ยางรถยนต์ใหม่ หรือของขวัญให้ผู้ใหญ่ ควรเลือกใช้โปรแกรมผ่อน 0% เพื่อช่วยกระจายภาระค่าใช้จ่ายออกไป 3-10 เดือน อย่างไรก็ตาม ยอดผ่อนรวมทุกบัตรต่อเดือนไม่ควรเกิน 10-20% ของรายได้สุทธิ เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน\สิ่งที่ควรทราบอีกประการหนึ่งคือ แม้ว่าจะใช้บัตรเครดิตเหมือนกัน แต่สินเชื่อแต่ละประเภทมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน เช่น บัตรเครดิตมีเพดานดอกเบี้ย 16% ต่อปี ในขณะที่บัตรกดเงินสดอาจคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 20% ต่อปี ดังนั้น ก่อนตัดสินใจใช้สินเชื่อประเภทใดก็ตาม ควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขการชำระคืนอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างราบรื่น และสร้างการเงินที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีได้ในระยะยา

