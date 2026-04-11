สงกรานต์วันแรก 7 วันอันตราย อุบัติเหตุ 135 ครั้ง เสียชีวิต 20 ราย เน้นย้ำมาตรการเข้มข้นลดอุบัติเหตุ

สรุปอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์วันแรก พบอุบัติเหตุ 135 ครั้ง เสียชีวิต 20 ราย ศปถ. สั่งเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน เน้นย้ำด่านชุมชนและด่านครอบครัว พร้อมเตือนประชาชนเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง
รายงานสรุปวันแรกของ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาล สงกรานต์ พบ อุบัติเหตุ เกิดขึ้น 135 ครั้ง มีผู้ เสียชีวิต รวม 20 ราย โดยช่วงเวลาที่เกิด อุบัติเหตุ สูงสุดคือระหว่าง 15.01 น. – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.48 ของ อุบัติเหตุ ทั้งหมด กลุ่มผู้บาดเจ็บและ เสียชีวิต สูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.
42 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ตรัง และสงขลา (จังหวัดละ 8 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ตรัง (9 คน) ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ปราจีนบุรี และสงขลา (จังหวัดละ 2 ราย) ในขณะที่มี 59 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเลย (ตายเป็นศูนย์) \คาดการณ์ว่าในวันนี้ (วันที่สองของ 7 วันอันตราย) ถนนสายหลักที่มุ่งหน้าสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศจะมีการจราจรหนาแน่นเป็นพิเศษ เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและออกเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัด อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลาได้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้ประสานงานไปยังทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเน้นย้ำการดูแลเส้นทางสายหลักและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การขับรถเร็วเกินกำหนด การดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การขับรถย้อนศร การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ การแซงในที่คับขัน การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ การใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย การบรรทุกท้ายกระบะ การไม่มี พ.ร.บ. และการไม่ชำระภาษีรถ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องตรวจสอบผู้ที่ยังตกค้างอยู่ในสถานีขนส่งต่างๆ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ พนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ ไม่เสพสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งที่กำหนด และตรวจสอบการใช้รถตู้ส่วนบุคคลที่ลักลอบให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย ในส่วนของการบริหารจัดการเส้นทางนั้น จะมีการพิจารณาการใช้กรวยจราจร การติดตั้งไฟสัญญาณเตือนในจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าในบริเวณที่มีการตั้งด่านชุมชน บริเวณเกาะกลางถนน และจุดกลับรถ หากมีการปิดจุดดังกล่าว จะต้องติดตั้งไฟส่องสว่างให้ชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเตรียมความพร้อมของร่างกาย ยานพาหนะ การทำประกันภัยภาคบังคับ และการต่อภาษีรถให้เรียบร้อย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทั้งตนเองและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ\นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการ ศปถ. ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ศปถ. ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดให้ความสำคัญกับการใช้กลไกของท้องถิ่น ท้องที่ และอาสาสมัคร ในการสนับสนุน “ด่านชุมชน” และ “ด่านครอบครัว” อย่างเข้มแข็ง เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรการ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงการติดตามพยากรณ์อากาศ พบว่าในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ พร้อมมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ซึ่งอาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและง่วงนอนได้ง่าย ดังนั้น ขอให้ผู้ขับขี่รถยนต์หยุดพักรถในสถานที่ปลอดภัยเมื่อรู้สึกง่วง เพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถก่อนเดินทางต่อไป เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต
สงกรานต์ 7 วันอันตราย อุบัติเหตุ เสียชีวิต ศปถ. ด่านชุมชน ด่านครอบครัว เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว
