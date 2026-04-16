สงกรานต์ผ่านพ้น ผู้คนทยอยกลับกรุงฯ บขส.โคราชคึกคัก นครชัยทัวร์ใจดี ยกเว้นค่าระวาง

บรรยากาศสถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2 กลับมาคึกคักหลังเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับไปทำงาน ด้านบริษัทนครชัยทัวร์ยกเว้นค่าระวางสัมภาระเพื่อช่วยเหลือประชาชน
บรรยากาศที่ สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร นครราชสีมา แห่งที่ 2 อำเภอเมือง นครราชสีมา ในวันนี้ 16 เมษายน กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังประชาชนจำนวนมากที่ เดินทางกลับ ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ได้ทยอย เดินทางกลับ เพื่อไปทำงานในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ผู้คนหลั่งไหลมาเข้าคิวซื้อตั๋วโดยสารกันอย่างต่อเนื่อง บางส่วนที่ได้จองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้ว ก็สามารถขึ้นรถโดยสารได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ สร้างความสะดวกสบายและลดความแออัดของผู้โดยสารลงได้เป็นอย่างมาก
นางสาวโชติกา หอมยก ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ขนส่ง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการชั่งสัมภาระของผู้โดยสารของบริษัทนครชัยทัวร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรถโดยสารที่ให้บริการในเส้นทางนี้ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา บริษัทนครชัยทัวร์ได้มีนโยบายพิเศษในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการยกเว้นการคิดค่าระวางสัมภาระตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567 ซึ่งโดยปกติแล้ว บริษัทจะเริ่มคิดค่าระวางตั้งแต่สัมภาระน้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป การยกเว้นนี้ถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
นางสาวโชติกา หอมยก ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2 ว่า ระบบการขนส่งและการจัดการผู้โดยสารเป็นไปอย่างราบรื่น มีรถโดยสารเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะมีการจองตั๋วล่วงหน้ามาหรือไม่ ทุกคนจะได้รับการจัดสรรรถเพื่อเดินทางกลับไปยังจุดหมายปลายทางภายในวันนี้อย่างแน่นอน ปัจจุบัน สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาทั้งสองแห่ง ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้กำชับให้มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกคัน รวมถึงตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีการตั้งจุดตรวจเพื่อลงเวลาการเดินทางของรถโดยสารประจำทางทุกคัน ทุกเส้นทาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนทุกคนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไร้กังวล
สถานีขนส่ง นครราชสีมา สงกรานต์ เดินทางกลับ นครชัยทัวร์