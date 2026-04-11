สงกรานต์กรุงเทพฯ เริ่มแล้ว! เช็คจุดเล่นน้ำสุดฮิต พร้อมมาตรการความปลอดภัย

เทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครเริ่มต้นอย่างคึกคัก! อัพเดทจุดเล่นน้ำสุดฮิต, กิจกรรมเด่น, และมาตรการความปลอดภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สงกรานต์ปีนี้สนุกและปลอดภัย
บรรยากาศการจัดงานวัน เทศกาล สงกรานต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในหลายพื้นที่ โดยเริ่มจากห้างเอ็มส์เฟียร์ EM DISTRICT ภายใต้ชื่อ “EM DISTRICT ไทยหรรษามหา สงกรานต์ ” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คการสาดน้ำที่ฮอตที่สุดแห่งปี ณ บริเวณเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ที่ Sphere Street จัดเต็มทั้งโซน เล่นน้ำ แสงสีเสียง และไลน์อัปศิลปิน พร้อมด้วยทัพดีเจชั้นนำของเมืองไทยตลอดทั้ง 6 วัน นอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ กับศิลปะจัดวางชุด ‘Only in Thailand’ และเวิร์กชอปทำ ‘ตุง’ สไตล์ล้านนา
เพื่อให้สัมผัสเสน่ห์ไทยแบบดั้งเดิมอีกด้วย งานสงกรานต์ที่เอ็มส์เฟียร์เป็นมากกว่าการสาดน้ำ แต่เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมและความบันเทิงอย่างลงตัว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทุกคนที่มาร่วมงาน\ถัดมาที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ได้มีการจัดงาน Central World Songkran Festival บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีการจัดขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่และกิจกรรมสุดพิเศษร่วมกับศิลปินที่คุณชื่นชอบ กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การสรงน้ำพระเบญจพุทธมหาบารมีแห่งบูรพาทิศทั้งห้าเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย รวมถึงการชมการแสดง Iconic Thai Experience หลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงโขน การแสดงศิลปะมวยไทย การแสดงดนตรีจากวงออเคสตร้า และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรุ่นใหม่ การจัดงานที่เซ็นทรัลเวิลด์เน้นย้ำถึงการเฉลิมฉลองสงกรานต์ในรูปแบบที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมีการผสมผสานระหว่างประเพณี วัฒนธรรม และความบันเทิงสมัยใหม่ เพื่อดึงดูดทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยว\ส่วนที่สวนเบญจกิติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงาน “มหาสงกรานต์ เวิลด์ วอเตอร์ เฟสติวัล 2026” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2569 โดยมีไฮไลท์คือขบวนแห่ Maha Songkran World Event และการปรากฏตัวของนางสงกรานต์ประจำปี 2569 “นางรากษสเทวี” โดยโอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 นอกจากนี้พื้นที่จัดงานยังถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน ตั้งแต่โซนสงกรานต์สำหรับผู้สูงอายุ โซนเด็ก โซนอาหารและผลิตภัณฑ์ไทยกว่า 100 ร้านค้า ไปจนถึงบูธกิจกรรมจากหน่วยงานพันธมิตรที่มาร่วมสร้างสีสันอย่างคึกคัก ปิดท้ายด้วยโซนลานเล่นน้ำและเวที EDM ตั้งแต่เวลา 16.00–22.00 น. ที่ขนทัพดีเจชื่อดังมาสร้างความสนุกสนานในทุกค่ำคืน การจัดงานที่สวนเบญจกิติเป็นการนำเสนอสงกรานต์ในมุมมองที่กว้างขวางและทันสมัย พร้อมทั้งรักษารากเหง้าประเพณีไทยไว้ได้อย่างลงตัว\สำหรับงานสงกรานต์ถนนสีลม 2569 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน โดยมีการปิดถนนตั้งแต่แยกศาลาแดงไปจนถึงแยกนรารมย์ นอกจากกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์แล้ว ยังมีกิจกรรมบันเทิงมากมายให้ร่วมสนุก อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า BTS และ MRT ส่วนสงกรานต์ถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน เป็นแหล่งรวมของสายปาร์ตี้ที่มาเล่นน้ำสนุกสนานกันตั้งแต่เช้ายันดึก พร้อมดนตรีมันส์ๆ และบรรยากาศที่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ ได้สร้างสีสันและความหลากหลายให้กับเทศกาลนี้อย่างมาก และดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศให้มาร่วมเฉลิมฉลอง\เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกแนวทางปฏิบัติที่สำคัญหลายประการ เริ่มจากการบังคับใช้กฎหมาย “เมาไม่ขับ” อย่างเข้มงวด โดยมีการตั้งจุดตรวจทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจากนี้ การเล่นน้ำสงกรานต์ต้องเป็นไปอย่างสุภาพและปลอดภัย ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงการประแป้งหรือสาดสีที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น รวมถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สุดท้ายคือการระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัวในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ถนนสีลม และถนนข้าวสาร เพื่อป้องกันการโจรกรรมและความเสียหายอื่นๆ การดำเนินมาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศสงกรานต์ที่ปลอดภัยและน่าประทับใจสำหรับทุกค
