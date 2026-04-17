สงกรานต์ปีนี้สุดปัง! คึกคักเงินสะพัด 3 หมื่นล้าน รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างรับเทรนด์ท่องเที่ยวโลก

แม้โลกเผชิญความขัดแย้ง แต่เทศกาลสงกรานต์ไทยมรดกโลกกลับคึกคัก ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลากแสนคน กวาดรายได้กว่า 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่รัฐบาลเตรียมควบรวมหน่วยงานท่องเที่ยว-กีฬา-วัฒนธรรม และทบทวนนโยบายวีซ่า 60 วัน หลังพบปัญหาชาวต่างชาติผิดกฎหมายและแย่งอาชีพคนไทย
แม้ว่าในปีนี้โลกจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดจากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง แต่เทศกาล สงกรานต์ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กลับคึกคักและเต็มไปด้วยความสนุกสนานอย่างน่าประทับใจ จนได้รับคำชมจากนานาชาติว่าเป็นเทศกาลระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เทศกาลคาร์นิวัลอันเลื่องชื่อในบราซิลหรือประเทศอื่นๆ การจัดงาน สงกรานต์ ในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจ ได้มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนับแสนคน
ไม่ว่าจะเป็นที่ย่านสีลม ถนนข้าวสาร จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต หรือขอนแก่น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างก็ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้อย่างสนุกสนาน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าพอใจยิ่งยวด และสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลก ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็น “เมืองแห่งความสุข” ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเบิกบานของประชาชน หากมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดี ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยากที่จะหาสถานที่ใดในโลกมาเปรียบได้ นี่คือ “ของดีที่มีอยู่” ที่ประเทศไทยควรภาคภูมิใจและรักษาไว้ การปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการยุบรวมหน่วยงานที่แยกการท่องเที่ยวออกจากกีฬาไปอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นแนวคิดที่ดีและสมควรอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งสามภาคส่วนนี้มีความเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การรวมหน่วยงานจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถขับเคลื่อนนโยบายและสร้างผลงานประเดิมให้กับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอช้า การดำเนินการในลักษณะนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของชาติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวางคือ การขยายระยะเวลาการพำนักของชาวต่างชาติในประเทศไทยให้ยาวนานขึ้นถึง 60 วัน เพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว แม้ว่านโยบายนี้โดยตัวมันเองจะไม่น่ามีปัญหาใดๆ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผลกระทบที่ตามมาจากการบังคับใช้และการบริหารจัดการที่ยังไม่เข้มงวดเพียงพอ ปัญหาที่เกิดขึ้นมักมาจากชาวต่างชาติบางกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ในการพำนักระยะยาว กลับใช้โอกาสนี้เข้ามาประกอบอาชีพและยึดครองพื้นที่ทางเศรษฐกิจ จนอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของคนไทย และก่อให้เกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ หากมองว่าระยะเวลา 6 เดือนนั้นมากเกินไป การปรับลดเหลือ 4 เดือนก็อาจเป็นทางออกที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักที่แท้จริงอยู่ที่ประสิทธิภาพในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งบางครั้งอาจหย่อนยาน หรือมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จนทำให้ชาวต่างชาติบางรายได้รับสิทธิพิเศษและสามารถกระทำผิดกฎหมาย แย่งอาชีพคนไทย หรือรวมกลุ่มเป็นแก๊งมิจฉาชีพ นโยบายต่างๆ ที่ออกมานั้นควรจะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและบริบทของสังคมไทยอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพียงมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพียงด้านเดียว โดยละเลยถึงความสามารถในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งนำมาสู่ปัญหาที่รัฐบาลปัจจุบันจะต้องทบทวนและหาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง การบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ควรดำเนินไปตามความเหมาะสม ไม่ควรสุดโต่งจนเกินพอดี แม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งยวดที่ประเทศไทยต้องส่งเสริมอย่างเต็มที่ แต่ก็จำเป็นต้องมีมาตรการรองรับที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป หากขาดการวางแผนที่ดีและมาตรการที่เพียงพอ แทนที่จะนำมาซึ่งผลดี อาจกลายเป็นผลเสียที่ตามมาได้ ประเด็นหนึ่งที่เห็นพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนคือ มาตรการการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณภาพที่สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ได้อย่างสนุกสนานและไร้กังวลเรื่องเหตุร้าย “ตำรวจ” ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้งานเทศกาลมีความสนุกสนานและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของผู้คน สิ่งที่น่าพึงพอใจอีกประการหนึ่งคือ จำนวนผู้เสียชีวิตจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ลดน้อยลง สะท้อนถึงความใส่ใจและความพยายามในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถน
สงกรานต์ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นักท่องเที่ยวต่างชาติ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'พยากรณ์อากาศวันนี้' 4 พื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง กรุงเทพฯเจอฝน 60%'พยากรณ์อากาศวันนี้' อีสาน ตะวันออก กลาง และใต้ มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ตกหนักร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑลฝนตกหนัก 60 % ฝนตกหนัก พยากรณ์อากาศวันนี้ สภาพอากาศวันนี้ ฝนตกหนักบางพื้นที่ คมชัดลึกออนไลน์
Read more »
'พยากรณ์อากาศ' ทั่วประเทศฝนตกหนัก 60-70% ลมกระโชกแรงบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยา 'พยากรณ์อากาศ' เตือนฝนตกหนักทั่วประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 60-70% กรุงเทพฯและปริมณฑลเจอฝนกระหน่ำ 60% ระวังลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศ ฝนตก ฝนตกหนัก ภาคใต้ ภาคเหนือ พยากรณ์ คมชัดลึกออนไลน์
Read more »
'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ฝนฟ้าคะนองทั่วไทย กทม.ฝนตก 60% ลมกระโชกแรงบางพื้นที่กรมอุตุฯ 'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ ฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักทั่วประเทศร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล ฝนตกหนัก 60% เกิดลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ฝนตกหนัก ฝนตก สภาพอากาศ พยากรณอากาศวันนี้ คมชัดลึกออนไลน์
Read more »
ครม.ปรับแผนสู้คดี ‘คิงส์เกต’ ขยับเวลาถึงปี 66 หลังอนุญาโตฯเลื่อนตัดสินครม.ขยายกรอบเวลาคดีเหมืองทองอัครากรณีพิพาทบริษัทคิงส์เกตฯ จากเดิมที่วางกรอบไว้ในปี 60 - 64 เป็น 60 - 66 หลังจากอนุญาโตฯเลื่อนพิจารณาคดี วงเงินใช้สู้คดียังกำหนดไว้เท่าเดิมเกือบๆ 800 ล้านบาท
Read more »
มัดรวม 7 ท่า ออกกำลัง ขยับร่างกาย สร้าง 7 วัน ห่างไกล 'หลอดเลือดอุดตัน'มัดรวม 7 ท่าออกกำลัง ขยับร่างกาย สร้าง 7 วัน ให้ห่างไกล 'หลอดเลือดอุดตัน' กับ 60 For 60 Challenge พักทุก 60 นาที มาขยับ 60 วินาที
Read more »
Asset Allocation ยุคใหม่: เมื่อสูตรเดิมใช้ไม่ได้ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมสูตรการลงทุน 60/40 (หุ้น 60% และพันธบัตร 40%) ไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีอีกต่อไป และเสนอให้จำกัดสัดส่วนของหุ้นและพันธบัตรรวมกันไว้สูงสุดแค่ 60%
Read more »