สงกรานต์ปิดฉาก ภาระเศรษฐกิจหลังวันหยุดยาว จี้จับตาเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน

บทวิเคราะห์สถานการณ์โลกหลังวันหยุดยาวสงกรานต์ 2569 ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวนอันเนื่องมาจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน พร้อมส่งกำลังใจให้การเจรจาสันติภาพประสบความสำเร็จ และฝากบทเพลง 'ดอกไม้ให้คุณ' เป็นพลังใจ.
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ถือเป็นวันกลับเข้าสู่โหมดการทำงานตามปกติของใครหลายคน หลังจากวันหยุดยาวเทศกาล สงกรานต์ ปี 2569 ได้สิ้นสุดลง สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้วันลาต่อเนื่อง หลายท่านอาจพึงพอใจกับช่วงเวลาพักผ่อนที่ได้รับ เพียงพอที่จะกลับมาทำหน้าที่ของตนเองตามเดิม แต่สำหรับท่านที่ได้วางแผนล่วงหน้า ขอใช้วันลาเพิ่มอีก 2 วัน ในช่วงพฤหัสบดีที่ 16 และศุกร์ที่ 17 เมษายน ก็จะได้รับช่วงเวลาพักผ่อนที่ยาวนานยิ่งขึ้น โดยมีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 9 วัน 9 คืน นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน เป็นต้นมา
การใช้วันลาที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลาพักผ่อนนี้ ย่อมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และไม่มีใครตำหนิ ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีวันลาเหลือและต้องกลับมาทำงานตั้งแต่วันศุกร์ ก็ได้รับช่วงเวลาพักผ่อนถึง 5 วัน 5 คืน ซึ่งก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับโอกาสในการ “ชาร์จแบต” เติมพลังให้แก่ตนเองอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะกลับมาเผชิญหน้ากับ “สารพันปัญหา” ที่รออยู่เบื้องหน้าต่อไป
ในขณะเดียวกัน มีข่าวดีระดับโลกที่หลายคนกำลังจับตามองและรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ นั่นคือข่าวการกลับมาสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งของตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในช่วงปลายสัปดาห์นี้ (17-18 เมษายน) หลังจากที่การประชุมครั้งแรกจบลงด้วยความล้มเหลว และมีท่าทีว่าสถานการณ์อาจบานปลายไปสู่การเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสหรัฐฯ ได้เข้าควบคุมเส้นทางการเดินเรือทางทะเล และมีแนวโน้มที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซในทางอ้อม สิ่งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เคยปรับตัวลดลงมาพอสมควร พุ่งทะยานกลับขึ้นไปสู่ระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ทันทีที่มีข่าวสะพัดว่าจะมีการกลับไปเจรจากันอีกครั้งที่ปากีสถานตามเดิม สถานการณ์ก็พลิกผัน ราคาน้ำมันกลับปรับตัวลดลงมาอย่างรวดเร็ว ในเช้าวันพุธที่ 15 เมษายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ราคาน้ำมันดิบ WTI ในตลาดนิวยอร์ก ดิ่งลงถึง 7.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 91.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดลอนดอน ก็ลดลงถึง 4.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 94.79 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง และบรรเทาความกังวลของชาวโลกได้เป็นอย่างมาก ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสนี้ร่วมสวดมนต์ภาวนาไปพร้อมกับชาวโลก ขอให้การเจรจา “ยกที่สอง” นี้ประสบความสำเร็จ และยุติลงด้วยการหยุดยิงอย่างถาวร เพื่อให้โลกของเราพ้นจากภัยสงครามเสียที
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัญญาณเชิงบวก แต่การคาดการณ์ถึงท่าทีของอิหร่านนั้น ก็ไม่ใช่ว่าจะยอมอะไรง่ายๆ ในขณะที่นโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ยังมีความไม่แน่นอน วันนี้พูดอย่าง พรุ่งนี้อาจทำอีกอย่าง ทำให้ยังคงต้องจับตาดูต่อไปว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร จะเป็นข่าวดีที่นำไปสู่การหยุดยิงถาวร หรือจะกลายเป็นข่าวร้ายที่นำไปสู่การปะทะกันต่อ คงต้องรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
แต่ก็เป็นที่แน่นอนว่า แม้จะมีข่าวดีเพียงใดก็ตาม จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานสู่ระดับ 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (แม้จะลดลงจากระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วก็ตาม) ถือเป็นระดับที่สูงมาก และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ภาวะของแพงและภาวะเงินเฟ้อ ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในที่สุด ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้าง ขึ้นอยู่กับว่าจะมากน้อยเพียงใดเท่านั้น นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำคาดการณ์ว่านับจากนี้เป็นต้นไป พายุเศรษฐกิจจะค่อยๆ ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นสำคัญ
สถานการณ์ทั้งหมดนี้ ทำให้นึกถึงเพลง “ดอกไม้ให้คุณ” ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งจากทำนองญี่ปุ่น ขับร้องครั้งแรกโดย หงา คาราวาน และโด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อ “พี่แจ้” ดนุพล แก้วกาญจน์ นำไปขับร้องในภายหลัง เนื้อหาของเพลงเป็นการมอบกำลังใจให้แก่กันและกันผ่านการให้ดอกไม้ เพื่อให้ผู้รับสมหวัง สมดั่งใจ คลายความหมองหม่น และพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า ผู้เขียนได้กลับไปเปิดฟังเพลงนี้ทั้งสองเวอร์ชันซ้ำหลายครั้ง รู้สึกถึงพลังใจที่เติมเต็ม พร้อมที่จะสู้ต่อไป จึงขอมอบดอกไม้และเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้อ่านทุกท่าน
