สงกรานต์ “ถนนข้าวดอกข่า” เขาหลักคึกคัก นักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำคลายร้อนในอุโมงค์ยักษ์

เทศกาลสงกรานต์ “ถนนข้าวดอกข่า” ณ หาดเขาหลัก จังหวัดพังงา เริ่มแล้ว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมเล่นน้ำคลายร้อนในอุโมงค์น้ำยักษ์ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
12 เมษายน 2569 – บริเวณหนองมูลตะกั่ว กลางแหล่ง ท่องเที่ยว ชื่อดังหาด เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด พังงา เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดกิจกรรมเทศกาล สงกรานต์ “ ถนนข้าวดอกข่า ” ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและความสนุกสนาน นัก ท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากต่างหลั่งไหลเข้าร่วมงาน เพื่อเล่นน้ำคลายร้อนและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย อุโมงค์น้ำขนาดยักษ์ความยาวกว่า 50 เมตร ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับนัก ท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเล่นน้ำ สงกรานต์
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ประชาชนและนักท่องเที่ยวนำอุปกรณ์เล่นน้ำมาร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่ สร้างภาพบรรยากาศที่สดใสและน่าประทับใจภายในงานยังมีร้านค้าชุมชนมากกว่า 100 ร้าน เข้าร่วมออกซุ้มจำหน่ายสินค้าและอาหารหลากหลายชนิด สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างคึกคัก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังที่หมุนเวียนกันสร้างความบันเทิงตลอด 3 วันเต็ม นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมตามประเพณีไทย เช่น การรดน้ำขอพรพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทย รวมถึงการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่\นายสิริธร บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ได้เปิดเผยว่า งาน “ถนนข้าวดอกข่า” จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2569 โดยในปีนี้ได้มีการยกระดับความยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าสู่พื้นที่เขาหลักและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ไฮไลต์สำคัญของงานจะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งจะมีการฉีดน้ำอย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งวัน พร้อมกับการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ก่อนที่จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในช่วงเย็น และปิดท้ายด้วยกิจกรรมปาร์ตี้โฟมสุดมันส์ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น เทศกาลสงกรานต์ “ถนนข้าวดอกข่า” ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยและความสนุกสนานในการเล่นน้ำคลายร้อน\ชื่อ “ถนนข้าวดอกข่า” มีที่มาจาก “ข้าวดอกข่า” ซึ่งเป็นข้าวไร่พื้นเมืองของจังหวัดพังงา และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งด้านภูมิประเทศ ภูมิปัญญาในการปลูก และคุณภาพของผลผลิตในพื้นที่ ข้าวดอกข่ามีลักษณะเด่นคือมีกลิ่นหอม เมล็ดเรียวยาว และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดพังงามาอย่างยาวนาน การนำชื่อ “ข้าวดอกข่า” มาตั้งเป็นชื่อถนนในงานเทศกาลสงกรานต์ จึงเป็นการนำเอาของดีประจำถิ่นมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว นอกจากจะช่วยสร้างการจดจำให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรพื้นบ้านของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาอีกด้วย งานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยื
สงกรานต์ เขาหลัก ถนนข้าวดอกข่า พังงา ท่องเที่ยว