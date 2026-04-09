สงกรานต์ปลอดภัย: สสส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วน รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ

สสส. ร่วมกับ หมอฉุกเฉิน และหน่วยงานกู้ภัย จัดเสวนาสะท้อนผลกระทบจากอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้ชีวิตในช่วงเทศกาล
ร่วมกับ หมอฉุกเฉิน และหน่วยกู้ภัย จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “เมา ซิ่ง ตุย Drink Drive Die อย่าให้เป็น'สงกรานต์' สุดท้ายของคุณ” เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ส่งผลให้ห้องฉุกเฉินเต็มไปด้วยผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ และทะเลาะวิวาท ซึ่งเปรียบเสมือน “สงคราม” ในช่วงเทศกาล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงหลายแสนล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้ชีวิตในช่วงสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น\ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2568 แสดงให้เห็นว่าอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ลดลงจากปี 2567 กว่า 40% แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่การเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตขาย วิธีการขาย การจำกัดสถานที่ขาย-ดื่ม การห้ามส่งเสริมการขาย รวมถึงการควบคุมการโฆษณา นอกจากนี้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ยังมีการปรับปรุงและเข้มงวดในหลายประเด็น เช่น บทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและผู้ที่อยู่ในอาการมึนเมา รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้ากว่า 100 พื้นที่ และมีถนนตระกูลข้าว (ปลอดเหล้า) 60 แห่ง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้เวลาแห่งความสุขในช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การดำเนินการตามกฎหมายและการสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ต่อไป\ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โรงพยาบาลมักประสบกับปัญหาห้องฉุกเฉินที่แออัดไปด้วยผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับถนนสายหลักที่มีการเดินทางจำนวนมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้เน้นย้ำถึงความยากลำบากในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในอาการมึนเมา เนื่องจากอาจเกิดปัญหาในการสื่อสารและการควบคุมตัวผู้ป่วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังได้กล่าวถึงความท้าทายในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ โดยมีการเน้นย้ำให้ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการเมาแล้วขับและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยและการใช้ชีวิตอย่างมีสติในช่วงเทศกาลสงกรานต
