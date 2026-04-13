สงกรานต์ 2569: คดีเมาแล้วขับพุ่งสูง 1,750 คดีใน 3 วัน กรมคุมประพฤติเข้มมาตรการความปลอดภัย

กรมคุมประพฤติเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในช่วง 3 วันแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2569 พบว่ามีคดีเมาแล้วขับพุ่งสูงถึง 1,613 คดี คิดเป็น 92.2% ของคดีทั้งหมด อธิบดีกำชับมาตรการเข้มเพื่อความปลอดภัย พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรม คุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในช่วง เทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2569 โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่หลายศาลปิดทำการ พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติรวมทั้งสิ้น 140 คดี โดยส่วนใหญ่เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 133 คดี คิดเป็นร้อยละ 95 ของคดีทั้งหมด และมีคดีขับเสพ 7 คดี คิดเป็นร้อยละ 5 ของคดีทั้งหมด
ถึงแม้ว่าจำนวนคดีในวันที่ 12 เมษายน จะมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากศาลหลายแห่งยังอยู่ในช่วงปิดทำการ แต่เมื่อพิจารณาสถิติคดีสะสมในช่วง 3 วันแรกของเทศกาลสงกรานต์ (10 - 12 เมษายน 2569) พบว่ามีจำนวนคดีรวมทั้งสิ้น 1,750 คดี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยแบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 1,613 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.2 ของคดีทั้งหมด คดีขับเสพ 134 คดี คิดเป็นร้อยละ 7.6 และคดีขับรถประมาท 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของคดีทั้งหมด
สถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการดื่มแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเพิ่มขึ้นของจำนวนคดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นสิ่งที่กรมคุมประพฤติต้องให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์และสารเสพติ
United States Latest News, United States Headlines
