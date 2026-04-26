สงกรานต์พระประแดงคึกคักปิดท้ายเทศกาล! แห่ขบวนสวยงาม-รองนายกฯเป็นประธาน

บรรยากาศสงกรานต์ที่พระประแดง จ.สมุทรปราการ คึกคักเป็นพิเศษในวันสุดท้าย ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลร่วมสนุกสนาน พร้อมชมขบวนแห่ที่สวยงาม โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เทศกาล สงกรานต์ ปี 2569 ปิดฉากลงอย่างคึกคักที่อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ (26 เมษายน 2569) บรรยากาศบนถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอ พระประแดง ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยสีสันแห่งประเพณี สงกรานต์ แม้ว่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศจะสิ้นสุดการเฉลิมฉลองไปแล้ว แต่ พระประแดง ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์ ผู้คนทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยรุ่น ครอบครัว และคนทั่วไป ต่างออกมาเล่นน้ำและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนานตั้งแต่เช้าตรู่ หลายจุดมีเสียงเพลงดังกระหึ่มสร้างบรรยากาศครึกครื้น พ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สงกรานต์ เช่น ปืนฉีดน้ำ แป้ง และอุปกรณ์กันน้ำ มาวางจำหน่ายตลอดแนวถนน ไฮไลท์สำคัญของวันนี้คือ ขบวนแห่ ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ซึ่งประกอบด้วยขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนนาง สงกรานต์ และขบวนหนุ่มลอยชายที่แต่งกายด้วยชุดไทย-มอญอันงดงาม ขบวนเหล่านี้ได้เคลื่อนผ่านบริเวณหน้าศาลากลางอำเภอ พระประแดง และตลาด พระประแดง สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมชมเป็นอย่างมาก โดยในช่วงเวลา 15.30 น.
ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปิดงานอย่างเป็นทางการ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพระประแดง ได้บูรณาการกำลังร่วมกับอาสาสมัคร ฝ่ายปกครอง และมูลนิธิต่างๆ รวมกว่า 30 ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยกำลังพลเกือบ 600 นาย เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดเส้นทางถนนสุขสวัสดิ์และพื้นที่โดยรอบที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยมีการวางแผนการจัดการจราจรอย่างเข้มงวด โดยจะเริ่มปิดเส้นทางการจราจรในเวลา 15.30 น.
เพื่อรองรับพิธีเปิดงานและขบวนแห่นางสงกรานต์ของเทศบาลเมืองพระประแดงที่จะเคลื่อนขบวนไปยังวัดโปรดเกศเชษฐาราม ถนนนครเขื่อนขันธ์จะถูกปิดตั้งแต่สามแยกท่าหินไปจนถึงแยกนิตยา หรือแยก 86 และถนนพระราชวิริยาภรณ์จะถูกปิดตั้งแต่แยก 86 มุ่งหน้าไปยังวัดโปรดเกศเชษฐาราม จนกว่าขบวนแห่จะถึงจุดหมาย นอกจากนี้ ยังมีการปิดจุดกลับรถบนถนนสุขสวัสดิ์เป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่จราจรคอยประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์ เพื่อปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดจุดกลับรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการเล่นน้ำอย่างสุภาพและยุติกิจกรรมการเล่นน้ำประมาณเวลา 22.00 น.
เพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับการทำงานในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันทำการปกต
