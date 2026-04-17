สงกรานต์กรุงเทพฯ สู่เวิลด์คลาส: กทม. ทุ่มงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-สิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมปี 2569

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดวิสัยทัศน์ดันสงกรานต์กรุงเทพฯ เป็นงานระดับโลกในปี 2569 โดยมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพื้นที่ และการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมแผนพัฒนา Skywalk เชื่อมสีลม-สวนลุมพินี และโครงการรีไซเคิลปืนฉีดน้ำพลาสติก
กรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของ นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กำลังเดินหน้าด้วยวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ เพื่อยกระดับ เทศกาล สงกรานต์ ของไทยให้ก้าวสู่การเป็นงานระดับเวิลด์คลาสภายในปี พ.ศ.
2569 เป้าหมายหลักของการพัฒนาครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์ของไทยถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาล ดังเห็นได้จากความสำเร็จของงานที่ถนนสีลมซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 700,000 คน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย สะท้อนภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งและความพร้อมของเมืองหลวงแห่งนี้ในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการจัดงานที่มีขนาดใหญ่และมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้วางแผนปรับปรุงทางเท้าและเส้นทางสัญจรต่างๆ ให้มีการเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ ไฮไลต์สำคัญของแผนการพัฒนาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) เพื่อเชื่อมต่อระหว่างถนนสีลมเข้ากับสวนลุมพินี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากมิติของการเดินทางแล้ว กรุงเทพมหานครยังมีแผนงานเชิงรุกในการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยให้เป็นสัดส่วนที่สวยงามและเป็นระเบียบ ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะให้เป็นไปอย่างทันท่วงทีและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมในจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปภายใต้มาตรฐานสูงสุด และสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาร่วมงาน ในด้านของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครได้ผนึกความร่วมมือกับภาคเอกชนในการริเริ่มโครงการที่น่าสนใจและยั่งยืน นั่นคือการนำ 'ปืนฉีดน้ำพลาสติก' ซึ่งเป็นขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันแนฟทา ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่มีมูลค่า ก่อนจะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ฟูดเกรด ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ และเป็นการลดปริมาณขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในระยะยาว นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำว่าความสำเร็จของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น ไม่ได้เป็นผลงานที่มาจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นพลังและความร่วมมืออันแข็งแกร่งจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน เอกชน และผู้ประกอบการ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความสนุกสนานและรอยยิ้ม ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำเอาประสบการณ์และความสำเร็จเหล่านี้มาเป็นพื้นฐานในการสร้างแผนงานพัฒนาเทศกาลสงกรานต์ให้มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวทิ้งท้ายด้วยความประทับใจว่า เทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพมหานครนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพียงแค่การเป็นงานเทศกาล แต่เปรียบเสมือน "People Festival" หรืองานเทศกาลของผู้คน ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรากหญ้า ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ผู้ขับขี่รถรับจ้าง หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ล้วนได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำให้เทศกาลนี้เป็นที่น่าจดจำ การพัฒนาเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นเวิลด์คลาสจึงไม่ใช่แค่การยกระดับกิจกรรม แต่เป็นการลงทุนในศักยภาพของผู้คนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของเมืองหลวงให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต การมองการณ์ไกลของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ จึงเป็นการวางรากฐานสำคัญที่จะทำให้สงกรานต์ไทย ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ แต่จะก้าวขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง ด้วยการผสานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้จะหล่อหลอมให้สงกรานต์กรุงเทพฯ กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนที่ได้มาสัมผัส
สงกรานต์ กรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เทศกาล การท่องเที่ยว
