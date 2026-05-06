สคบ. ระงับการผลิตและอายัดสินค้าปลอม หลังพบโรงงานไม่ได้มาตรฐาน GMP และฉลากไม่ถูกต้อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้สั่งระงับการผลิตและอายัดสินค้าหลังพบว่าโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้มาตรฐาน GMP และแสดงฉลากไม่ถูกต้อง นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเน้นย้ำว่าการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาที่ระบุบนฉลากถือเป็นการหลอกลวงและเข้าข่ายอาหารปลอม ตามกฎหมายอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับสูงถึง 10 ปี และ 100,000 บาท สคบ. จะดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่และทำงานร่วมกับ อย. เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุด
นอกจากนี้ยังพบว่าโรงงานผลิตไม่ได้ มาตรฐาน GMP และแสดง ฉลากไม่ถูกต้อง ซึ่งมีโทษปรับเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งระงับการผลิตและอายัดสินค้าแล้ว นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรม การคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.
) เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครว่า การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จึงตั้งใจมาดูให้เห็นกับตาว่ากระบวนการผลิตเป็นอย่างไร การที่บริษัทบอกว่ามีการเยียวยาผู้โพสต์ไปแล้วและขอให้ลบคลิปนั้น เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในส่วนของบุคคล แต่ในภาพรวม สคบ.
ต้องเข้ามาดูเรื่อง 'สินค้าไม่ตรงปก' เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างชัดเจน หากฉลากระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลแต่ข้างในเป็นปลานิลหรือปลาชนิดอื่น ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม สคบ. จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภครายอื่น ๆ ที่อาจซื้อสินค้าไปแล้ว และจะทำงานร่วมกับ อย.
อย่างใกล้ชิด เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุด ขอเน้นย้ำว่าความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค คือหัวใจสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เราจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ของ พ.
ร. บ. คุ้มครองผู้บริโภค ขอย้ำว่า การใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาที่ได้รับอนุญาตและแจ้งบนฉลาก ถือเป็นการหลอกลวงและเข้าข่าย อาหารปลอม ตาม พ. ร.
บ. อาหาร พ.
ศ. 2522 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท และฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท กรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จึงขอเตือนผู้ผลิตทุกรายให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้ว ยังทำลายความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมอาหารไทยสุจรรยา สุนทรพรเจริญ บรรณาธิการข่าว และผู้อำนวยการ Health & Wellness Destination : ประสบการณ์กว่า 30 ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการข่าว นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหว วิเคราะห์ เจาะลึก ทั้งด้านการลงทุน กลยุทธ์การตลาด แนวโน้มธุรกิจ ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจการตลาด ตลอดจน Wellness Economy ที่ขยายตัวแบบก้าวกระโดด ด้วยความมุ่งมั่นในการรังสรรค์ เพราะเชื่อมั่นว่าผลงานทุกชิ้นมีคุณค่า และต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่า
สคบ. อาหารปลอม มาตรฐาน GMP ฉลากไม่ถูกต้อง การคุ้มครองผู้บริโภค
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
หนึ่งปีที่สูญหาย อนาคตหลังจากนี้ และคำถามข้อสุดท้ายถึง เมสัน กรีนวูด – THE STANDARDหลังผ่านมา 1 ปี คดีของเมสัน กรีนวูด ได้รับการประกาศว่าสิ้นสุดหลังโดยจะไม่มีการดำเนินคดีอีก แต่ยังมีคำถามมากมายรวมถึงคำถามข้อสุดท้ายที่จะเป็นคำตอบของเรื่องราว ว่ากองหน้าอนาคตไกลคนนี้ ควรจะได้กลับมามีโอกาสอีกครั้งหรือไม่ในวงการฟุตบอล
Read more »
ชาวสวนฝากถึงรัฐบาลใหม่ ตั้งราคากลางซื้อ-ขายทุเรียนชาวสวนฝากถึงรัฐบาลใหม่ ตั้งราคากลางซื้อ-ขายทุเรียน . อ่านเพิ่มเติม : . PPTVHD36 ชาวสวน การเมือง การจัดตั้งรัฐบาล ตั้งราคากลางซื้อขายทุเรียน ทุเรียน เกษตรกรไทย ครบทุกข่าวเข้าใจคอกีฬา
Read more »
สนองนโยบาย “ธรรมนัส” กรมวิชาการเกษตรซื้อมังคุดช่วยเกษตรกร“ระพีภัทร์” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สนองนโยบาย “ธรรมนัส” รัฐมนตรีเกษตรฯ ซื้อมังคุด 1.5 ตัน ช่วย เกษตรกร แก้ราคาตกต่ำ พร้อมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปูพรมตรวจรับรอง GMP ขยายตลาด ดันส่งออกเพิ่ม
Read more »
อย.ฟันโรงงานน้ำแข็ง ชุ่ยไม่ดูแลเครื่องจักร คาดต้นเหตุ 'แอมโมเนีย' รั่ว สั่งหยุดจนกว่าจะแก้ไขอย.เผยผลตรวจโรงงานน้ำแข็งราชา หลังทำแอมโมเนียรั่ว พบไม่ผ่านเกณฑ์ GMP ปล่อยโรงงานสกปรก ชุ่ยไม่บำรุงรักษาเครื่องจักร คาดเป็นสาเหตุทำแก๊สรั่ว ฟันเพิ่มหยุดผลิตจนกว่าจะแก้ไข สั่ง สสจ.ทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งเพิ่ม เมื่อวันที่ 20
Read more »
MEDEZE เปิดเกมรุกปี 69 โต 25% ชู Health Economy อัดงบ 130 ล้านปูทางนวัตกรรมMEDEZE ชู Health Ecosystem ครบวงจร ลุย ATMPs–Robotics–GMP ตั้งเป้ารายได้ปี 69 โต 25% รับสังคมผู้สูงวัย หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
Read more »
รัฐมนตรีศุภมาส ลงพื้นที่ตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงฉลาก เริ่มเข้มงวดเอาผิดผู้ประกอบการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนชนิดปลาไม่ตรงฉลาก พบโรงงานไม่ผ่านมาตรฐาน GMP และใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล สั่งลุยตรวจเข้มทุกจังหวัด เอาผิดผู้ประกอบการเต็มข้อหา
Read more »