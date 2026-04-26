สคบ. คุมเข้มกู้เงินออนไลน์ 3 แนวทาง ยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุก 3 ข้อ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การออกประกาศควบคุมธุรกิจเพิ่มเติม และการทบทวนกฎหมายให้ทันสมัย
ในการตอบสนองต่อนโยบายที่มุ่งยกระดับการ คุ้มครองผู้บริโภค อย่างเป็นรูปธรรม นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.
) ได้กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุก 3 ข้อ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและปกป้องสิทธิของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อแรกคือการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.
ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กำหนด ห้ามใช้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม เช่น การนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งการทำสัญญาแบบกระดาษและการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง ข้อที่สองคือการเตรียมออกประกาศควบคุมธุรกิจเพิ่มเติมที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น ธุรกิจขายห้องชุด ธุรกิจเช่าซื้อรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร ธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงธุรกิจเสริมความงาม โดยเงื่อนไขทั้งหมดต้องครอบคลุมถึงการทำสัญญาดิจิทัลด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุมทุกด้าน ข้อที่สามคือการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายให้ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิทัลในระยะต่อไป สคบ.
จะพิจารณาทบทวนประกาศฯ เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ. ศ. 2565 อีกครั้ง เพื่อกำหนดให้มี 'แบบสัญญามาตรฐาน' ที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาในรูปแบบเอกสารดั้งเดิม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด 'สคบ.
ใกล้ตัว อุ่นใจผู้บริโภค' อย่างแท้จริง โดยถือเป็นก้าวสำคัญในการที่ สคบ. คุมเข้มกู้เงินออนไลน์ และแอปกู้เงินออนไลน์ อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ สคบ.
ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการต่างๆ ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น ในยุคที่เทคโนโลยีและการใช้งานออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว การคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากยิ่งขึ้น และ สคบ.
จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที
