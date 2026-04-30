สกุณาซ่อนรัก ซีรีส์โรแมนซ์สุดเข้มข้น ช่องวัน 31 พร้อมเสิร์ฟความร้อนแรง

ช่องวัน 31 เปิดศักราชละครไทยแนวโรแมนซ์สุดเข้มข้นด้วยซีรีส์เรื่อง “ สกุณาซ่อนรัก ” ผลิตโดย oneD ORIGINAL ที่กำลังสร้างกระแสความฮือฮาให้กับเหล่าแฟนละคร ด้วยการจับคู่พระเอกสุดหล่อสองสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่าง ฟิล์ม ธนภัทร และ เทศน์ ไมรอน มาประชันฝีมือการแสดงร่วมกันเป็นครั้งแรก พร้อมกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนางเอกสาว เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของหญิงสาวที่ต้องเผชิญกับความรัก ความเจ็บปวด และการตัดสินใจที่ยากลำบาก นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่งที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็น นก สินจัย, กบ ทรงสิทธิ์, นิว อัครวินท์, เจี๊ยบ ปวีณา และอีกมากมาย โดยมีทีมงานคุณภาพอย่าง สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์ และ นภัค ไตรเจริญเดช รับผิดชอบบทโทรทัศน์ และ ถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้กำกับมากประสบการณ์ ที่จะเนรมิตเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนนี้ให้เข้มข้นและน่าติดตามยิ่งขึ้น “ สกุณาซ่อนรัก ” เล่าเรื่องราวความรักของ เซิน ( เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ) หญิงสาวผู้มีชาติตระกูล เป็นลูกสาวของเจ้าสัวผู้ยิ่งใหญ่ในวงการธุรกิจข้าว ที่ต้องแต่งงานกับ เพิ่ม ( ฟิล์ม ธนภัทร ) ข้าราชการหนุ่มผู้มีอนาคตไกล ทั้งคู่เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความรักที่ร้อนแรงและโรแมนติก แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก เมื่อเพิ่มต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ปีนังเป็นเวลานานกว่าสามเดือน ทิ้งให้เซินต้องเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวและความยากลำบากในบ้านหลังใหญ่ ที่ซึ่งเธอต้องตกอยู่ภายใต้การกดขี่และดูถูกเหยียดหยามจาก คุณหญิงพรรณี (นก สินจัย) แม่สามีผู้เข้มงวดและเย็นชา สิ่งเดียวที่ทำให้เซินสามารถประคองสติและรอคอยการกลับมาของสามีได้ คือความหวังที่จะได้อ้อมกอดและสัมผัสความรักจากเขาอีกครั้ง แต่เมื่อถึงวันที่เพิ่มกลับมา ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป กลายเป็นคนเย็นชา ไร้ความรู้สึก และปฏิเสธที่จะเข้าใกล้เซินอย่างสิ้นเชิง ความเปลี่ยนแปลงของสามีทำให้เซินหัวใจแตกสลายและร่างกายโหยหาความอบอุ่น ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิต โทน ( เทศน์ ไมรอน ) คนขับรถหนุ่มผู้ซื่อสัตย์และเข้าใจเธอ คือคนที่คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเซินเสมอ ความใกล้ชิดและความห่วงใยที่โทนมีให้ ทำให้เซินรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย แต่ความรู้สึกดีๆ นั้นก็เริ่มพัฒนาไปสู่ความปรารถนาที่ยากจะต้านทาน เมื่อเซินตระหนักว่าความรักของเธอกับเพิ่มได้จางหายไปแล้ว และความสัมพันธ์กับโทนกำลังก่อตัวขึ้นอย่างน่าตื่นเต้น เธอต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิต เธอจะเลือกที่จะก้าวข้ามเส้นแห่งศีลธรรมและความถูกต้อง เพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ลับที่ไม่ควรเกิดขึ้น หรือจะยอมทนอยู่กับความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวต่อไป “สกุณา” ตัวนี้จะกล้าโบยบินออกจากกรงขังที่เธอถูกกักขังไว้หรือไม่ เธอจะสามารถหาความสุขและความรักที่แท้จริงได้หรือไม่ ติดตามเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนและเข้มข้นนี้ได้ในซีรีส์ “ สกุณาซ่อนรัก ” ที่จะเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันจันทร์ที่ 27 เมษายนนี้ ทุกวันจันทร์–อังคาร เวลา 20.30 น.
ทางช่องวัน 31 และสามารถรับชมย้อนหลังแบบ UNCUT ได้ทางแอปพลิเคชัน oneD เท่านั้น ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ที่เว็บไซต์ www.thairath.co.th/novel และ Facebook Fanpage : นิยายไทยรัฐ เพื่อไม่พลาดทุกความสนุกและทุกเบื้องหลังการถ่ายท
