สการามุชชีชี้วัฏจักร 4 ปีของ Bitcoin ยังไม่ตาย คาดไตรมาส 4 ราคากลับขึ้น

แอนโธนี สการามุชชี ผู้ก่อตั้ง SkyBridge Capital ยืนยันว่าวัฏจักร 4 ปีของ Bitcoin ยังคงมีอยู่ แม้จะมี Spot Bitcoin ETF และเงินสถาบันเข้ามา แต่เชื่อว่าราคาจะกลับขึ้นในไตรมาส 4
แอนโธนี สการามุชชี ผู้ก่อตั้ง SkyBridge Capital ออกมาแสดงความเห็นสวนทางกับนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งที่เชื่อว่า Bitcoin ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ วัฏจักร 4 ปี ไม่มีความหมายอีกต่อไป โดยเขายืนยันว่าแพทเทิร์นดังกล่าวยังคงมีอยู่ แม้การเข้ามาของ Spot Bitcoin ETF และเงินทุนจากสถาบันจะทำให้ความผันผวนของตลาดลดลงก็ตาม สการามุชชีกล่าวว่าวลีที่แย่ที่สุดในการลงทุนคือ "ครั้งนี้มันต่างออกไป" เขาเชื่อว่า วัฏจักร 4 ปี ยังคงดำเนินอยู่ และ Bitcoin จะกลับขึ้นไปอีกครั้งในไตรมาสที่ 4 การวิเคราะห์ของเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าใจวัฏจักรตลาด แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเข้ามาของ ETF ที่อาจช่วยลดความผันผวน แต่ตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของ Bitcoin ยังคงเป็นวัฏจักรการ halving และอุปทานที่จำกัด นักลงทุนควรพิจารณามุมมองนี้ประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย แต่ด้วยความแตกต่างในรายละเอียด ประเด็นสำคัญของมุมมองจากสการามุชชีไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขราคา แต่คือการยืนยันว่า วัฏจักร 4 ปี ยังคงเป็นกรอบคิดที่เขาใช้ในการประเมินตลาด แม้หลายฝ่ายจะเชื่อว่า ETF และสถาบันได้เปลี่ยนโครงสร้างของ Bitcoin ไปแล้วก็ตาม สการามุชชีเคยมีการคาดการณ์ราคาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในอดีต เช่น การทำนายว่า Bitcoin จะถึง 100,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2021 ซึ่งไม่เป็นจริง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ SkyBridge ยังคงเดินหน้าสะสม Bitcoin ในช่วงที่ตลาดอ่อนตัว ซึ่งสะท้อนว่ามุมมองดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงคำให้สัมภาษณ์เท่านั้น หากปัจจัยมหภาคและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งหลังของปี แนวคิดที่ว่าตลาดกำลังสร้างฐานก่อนเข้าสู่รอบใหม่ในไตรมาส 4 ก็อาจได้รับการทดสอบอย่างจริงจัง นอกจากนี้ สการามุชชีชี้ให้เห็นว่าการ halving ที่เกิดขึ้นทุก 4 ปีเป็นตัวกำหนดทิศทางของวัฏจักร และครั้งนี้ก็เช่นกัน การลดรางวัลของนักขุดจะลดอุปทานใหม่ลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งในอดีตมักนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคา ในอีกด้านหนึ่ง นักวิเคราะห์ที่เชื่อว่า วัฏจักร 4 ปี หมดความสำคัญอ้างถึงการเข้ามาของนักลงทุนสถาบันและ ETF ที่อาจทำให้ความผันผวนลดลงและราคามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการปรับฐานรุนแรง อย่างไรก็ตาม สการามุชชีแย้งว่าตลาดคริปโตยังคงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายการเงินของธนาคารกลาง สภาพคล่องโลก และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งล้วนมีลักษณะเป็นวัฏจักรเช่นกัน การที่ Bitcoin สามารถทะลุระดับแนวต้านสำคัญและสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ในอดีตมักเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพคล่องทั่วโลกขยายตัว และการ halving ก็เป็นตัวเร่งที่สำคัญ โดยสรุปแล้ว มุมมองของสการามุชชีชี้ให้เห็นว่านักลงทุนไม่ควรประมาทและควรติดตามแนวโน้มระยะยาวอย่างใกล้ชิด แม้โครงสร้างตลาดจะเปลี่ยนไป แต่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเดิม สำหรับผลกระทบต่อนักลงทุนไทย การติดตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเช่นสการามุชชีอาจเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ เนื่องจากตลาดคริปโตในไทยก็ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเดียวกัน การที่ SkyBridge ยังคงสะสม Bitcoin ยามตลาดตกต่ำแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์นี้ หากนักลงทุนไทยมองว่าแนวโน้มการปรับตัวขึ้นในไตรมาส 4 เป็นไปได้ ก็อาจเป็นจังหวะในการเข้าสะสม แต่ก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า วัฏจักร 4 ปี จะยังคงอยู่หรือไม่ การลงทุนใน Bitcoin ควรอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะส.
Bitcoin วัฏจักร 4 ปี Anthony Scaramucci Skybridge Capital Spot Bitcoin ETF
